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30 ноября

Голодные игры и бои в грязи. Эксы. Сезон 3. Выпуск 12. Часть 2

Бывшие в программе Эксы 3 сезон 12 выпуск будут жить до конца недели отдельно – парни на одном берегу речки, а девушки на другом. Однако им все же придется помогать друг другу даже на расстоянии. Парни будут искать еду по картам, которые им нарисуют девушки, а женская половина участников проекта Эксы 2021 будет бороться за право набрать воды для себя и своего бывшего. Девушки по очереди будут бороться на грязевом ринге, чтобы выбрать, с помощью какой емкости они будут носить воду для себя и своего парня. Кому придется бегать с рюмкой и дырявым ковшом? Смогут ли участники запастись достаточным количеством провизии на неделю? Смотри в реалити Эксы 3 сезон 12 выпуск.

Эксы 3 сезон 12 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 12 выпуск – смотреть онлайн часть 3

Голодные игры и бои в грязи. Эксы. Сезон 3. Выпуск 12. Часть 2
Девушкам пришлось есть личинок и сырое мясо. Эксы. Сезон 3. Выпуск 12. Часть ...
Парни строят плоты для девушек и одного тромбона. Эксы. Сезон 3. Выпуск 12. ...
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