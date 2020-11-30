Бывшие в программе Эксы 3 сезон 12 выпуск будут жить до конца недели отдельно – парни на одном берегу речки, а девушки на другом. Однако им все же придется помогать друг другу даже на расстоянии. Парни будут искать еду по картам, которые им нарисуют девушки, а женская половина участников проекта Эксы 2021 будет бороться за право набрать воды для себя и своего бывшего. Девушки по очереди будут бороться на грязевом ринге, чтобы выбрать, с помощью какой емкости они будут носить воду для себя и своего парня. Кому придется бегать с рюмкой и дырявым ковшом? Смогут ли участники запастись достаточным количеством провизии на неделю? Смотри в реалити Эксы 3 сезон 12 выпуск.

Эксы 3 сезон 12 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 12 выпуск – смотреть онлайн часть 3