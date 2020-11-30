Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 12 от 30.11.2021
30 ноября

Девушкам пришлось есть личинок и сырое мясо. Эксы. Сезон 3. Выпуск 12. Часть 1

В программе Эксы 3 сезон 12 выпуск участникам придется прожить неделю в экстремальных условиях. Однако у бывших есть шанс сделать условия для себя и своей второй половинки более комфортными, если они пройдут ряд индивидуальных испытаний.

Сначала парни будут собирать вещи для себя и своих бывших. Девушки смогут взять с собой только те вещи, которые есть в их списках. Мужчины не видели эти списки, так что им придется самостоятельно догадываться, что нужно их вторым половинкам.

А вот девушкам придется позаботиться о месте для ночлега. Им придется есть личинок, сырое мясо и свиную кожу, чтобы «заработать» на палатки и спальники. Кто не сможет пересилить свою брезгливость? Смотри в проекте Эксы 3 сезон 12 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 11 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 12 выпуск – смотреть онлайн часть 2

Девушкам пришлось есть личинок и сырое мясо. Эксы. Сезон 3. Выпуск 12. Часть 1
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