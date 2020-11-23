Во втором испытании в проекте Эксы 3 сезон 11 выпуск каждую пару поставят на небольшую конструкцию, которая каждые 15 минут будет становиться меньше. Бывшие будут попарно держать коромысла с весом. Им нужно будет продержаться на платформе целый час, в то время как груз на плечах будет становиться все тяжелее и тяжелее. Участники смогут самостоятельно решать, хотят они взять еще больше веса или нет. Также им придется стоять достаточно близко друг к другу. Особенно ревнивым участникам будет тяжело смотреть, как их вторая половинка прижимается к кому-то другому. Смогут ли пройти это испытание Алена и Геворг, несмотря на сильную ревность? Смотри в проекте Эксы 3 сезон 11 выпуск от 23.11.2021!

Эксы 3 сезон 11 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 11 выпуск – смотреть онлайн часть 3