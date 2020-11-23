Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 11 от 23.11.2021
23 ноября

Кто сыграет свадьбу на проекте? Эксы. Сезон 3. Выпуск 11. Часть 1

В первом испытании проекта Эксы 3 сезон 11 выпуск все участники получат приглашения на собственную свадьбу! Парни будут ждать у алтаря, в то время как девушки отправятся на примерку платьев. Для них такое испытание будет неожиданностью, ведь далеко не все готовы связать себя узами брака.

Парни еще больше удивятся, когда к алтарю приведут невест, ведь это будут не их девушки! На этой неделе пары перемешают между собой. Всем предстоит пройти три испытания с чужими бывшими. Будут ли результаты новых пар хуже или лучше? К каким выводам придут участники за эту неделю? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 11 выпуск от 23.11.2021!

Эксы 3 сезон 10 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 11 выпуск – смотреть онлайн часть 2

Кто сыграет свадьбу на проекте? Эксы. Сезон 3. Выпуск 11. Часть 1
Геворг потерял терпение от ревности. Эксы. Сезон 3. Выпуск 11. Часть 2
Испытание над пропастью. Эксы. Сезон 3. Выпуск 11. Часть 3
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь