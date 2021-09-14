В реалити Эксы 3 сезон 1 выпуск первая вечеринка покажет, у кого из участников рыльце в пуху! Александр Педан пригласит всех в дом, где участники увидят огромный плазменный экран. Они сразу поймут, что сейчас начнется настоящее веселье.

Перед началом проекта для бывших устроили небольшую провокацию. К парням и девушкам якобы по ошибке подселили не тех соседей, которые на самом деле были актерами. Смогли ли эксы удержаться, когда их чуть напоили и начали открыто соблазнять? И кто признается на детекторе лжи в своих странных сексуальных экспериментах? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 1 выпуск.

Эксы 3 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн