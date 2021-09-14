В реалити Эксы 3 сезон 1 выпуск участники выберут цвет, который будет соответствовать их паре, а также каждому достанется хештег с прозвищем.

После выхода из тюрьмы одну пару ждет сюрприз от Александра Педана. Ведущий пригласил бывшую одного из участников, Игоря. Именно из-за Анжелики и закончились те отношения, которые Игорь теперь хочет спасти. Он продолжал общаться с Анжеликой и даже получал от нее интересные фотографии в личные сообщения. Неужели одна из пар превратится в тройку?

Не обойдется и без драки! Что разозлит музыканта Егора настолько, что он бросится на обидчика с кулаками? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 1 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн часть 3