Эксы Илона и Егор – о семейной жизни, сексуальных экспериментах и идеальной свадьбе. Краш-тест

На тринадцатой неделе реалити «Эксы» покинула пара Илоны и Егора. Они запомнились зрителям как самые скандальные и эпатажные участники реалити. После вылета из проекта Илона и Егор стали героями спецпроекта Краш-тест с Эксами. Во время откровенного интервью с ведущей Натальей Ежовой они рассказали, как живут после окончания реалити и планируют ли свадьбу и общих детей.

Эксы Саша и Маша о новых отношениях, идеальном сексе и будущих детях. Краш-тест

Юля Чигринец о свадьбе, будущем ребенке, интимных тату и новой работе. Предметка

Краш-тест с Эксами – спецпроект Нового канала. В студию к ведущей и психологу Наталье Ежовой придут самые яркие участники резонансного любовного реалити. Они откровенно расскажут о том, как проект Эксы изменил их жизнь, и удалось ли им разобраться в отношениях. Кроме того, ответят на провокационные вопросы, которые беспокоят миллионы зрителей!

Новые выпуски третьего сезона реалити «Эксы» смотри во вторник в 19:00 на Новом канале!