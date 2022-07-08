Погиб участник второго сезона проекта Эксы

Жена Александра Стрыкаля Светлана сообщила об этом в соцсетях

Молодая пара Светлана и Александр были яркими и веселыми участниками второго сезона реалити об отношениях, которое показывал Новый канал, «Эксы». После проекта их жизнь кардинально изменилась, ведь пара как будто по-настоящему перезагрузилась. Они воспитывали полуторагодовалую дочь Еву, наслаждались жизнью и мечтали о будущем.

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Но, к сожалению, жестокая война, которую на территории Украины развязала россия, унесла жизнь 28-летнего Александра. Мужчина погиб на передовой, воюя за свободу родной земли.

– Не знаю, что сказать. Я до сих пор, как неживая. Саша погиб, защищая страну. Вечная память, – коротко написала Светлана на своей странице в соцсетях.

Известно, что Александр Стрыкаль погиб 6 июля при выполнении боевого задания в Донецкой области.

Команда Нового канала выражает искренние соболезнования семье Александра.