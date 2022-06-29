Как защитить свою психику во время войны

Психолог и ведущая реалити «Эксы» (Новый канал) рассказала, как помочь себе и родным, когда снова накрывает паника

У украинцев усилился уровень стресса из-за увеличения количества воздушных тревог и новостей о прилетах российских снарядов по нашим городам. Эмоциональное напряжение только растет. Но, чтобы быть защищенным психологически, нужно защитить свое тело физически. Это первое, что советует психолог и ведущая проекта Нового канала «Эксы» Наталья Ежова.

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– Еще раз напомню: не пренебрегайте воздушной тревогой, не привыкайте к ней, реагируйте и прячьтесь в укрытие. Воспринимайте сирены, как красный свет светофора: нельзя идти, нужно остановиться и спрятаться, – говорит она. – Если остались дома, позаботьтесь о безопасности там. Не забывайте о правиле двух стен. Обязательно обеспечьте запас воды, еды. Старайтесь сохранять полноценный 8-часовой сон. Делайте физические упражнения.

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