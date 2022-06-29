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Сон, рутина и работа: как защитить свою психику во время войны

Как защитить свою психику во время войны

Психолог и ведущая реалити «Эксы» (Новый канал) рассказала, как помочь себе и родным, когда снова накрывает паника

У украинцев усилился уровень стресса из-за увеличения количества воздушных тревог и новостей о прилетах российских снарядов по нашим городам. Эмоциональное напряжение только растет. Но, чтобы быть защищенным психологически, нужно защитить свое тело физически. Это первое, что советует психолог и ведущая проекта Нового канала «Эксы» Наталья Ежова.

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– Еще раз напомню: не пренебрегайте воздушной тревогой, не привыкайте к ней, реагируйте и прячьтесь в укрытие. Воспринимайте сирены, как красный свет светофора: нельзя идти, нужно остановиться и спрятаться, – говорит она. – Если остались дома, позаботьтесь о безопасности там. Не забывайте о правиле двух стен. Обязательно обеспечьте запас воды, еды. Старайтесь сохранять полноценный 8-часовой сон. Делайте физические упражнения.

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Топ-3 совета от Натальи Ежовой для психологической защиты себя и родных в военное время:

  1. Нужно понимать, что психика страдает больше, чем тело. В таком случае советую «занять делом» ум. Так вы с чувств переключитесь на действие. Стабильность психике дает рутина. Мою маму, например, спасает огородик, который она пропалывает каждый день. Хотя находится в городе на границе с Белоруссией. Мою подругу, которая живет в Таиланде, спасают молитвы и тренировки. А подруге, которая сейчас находится в Киеве, помогает плетение сеток. Мы – люди. Нам нужен труд, помните.
  2. Повседневные дела следует выполнять с намерением. Думайте, зачем вы это делаете. Как ваша деятельность будет полезна в будущем. Например: «Благодаря прополке будет хороший урожай, и этим я сохраню свою жизнь и жизнь близких». Такая вот логическая цепочка. Или: «Я плету сетки, которые помогут нашим военным, и они смогут отбить врага и защитить меня и родных». Когда наши действия приобретают смысл, сохраняется чувство смысла жизни.
  3. Поощряйте этим смыслом всех вокруг. Не приглашайте кого-нибудь просто плести с вами сетки. Сразу говорите, для чего эти сетки, чем они полезны защитникам и, соответственно, людям в тылу. Приобщайте к делу родных и друзей, чтобы помочь им психологически выдержать нынешние события. Держимся вместе!

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