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Общение с отцом на фронте: советы психолога Натальи Ежовой

Общение с отцом на фронте: советы психолога Натальи Ежовой

Ведущая проекта Нового канала «Эксы» ответила на главные вопросы болезненной темы: как вести себя папам и детям, если их разделила война

Как рассказать ребенку, где папа? Как общаться с отцом, который на передовой? Как вести себя папе, который воюет, с ребенком, который в тылу? Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова ответила на наиболее часто задаваемые вопросы относительно отцов и детей во время войны и дала действенные советы.

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Что делать отцам, когда они на фронте?

  1. Обязательно держите связь с родными. И речь не о точках геолокации или фото. Речь о словах искренних чувств. О том, что вы не забываете и очень скучаете.
  2. Война – это борьба. А значит, и гнев. Бывают моменты, когда вы сердитесь, направляете свой гнев на врага, не успеваете переключиться, и он выливается на родных, на детей. Обязательно следите за этим. Дети такого не выдерживают. Это для них огромная травма.
  3. Говорите слова любви! Это очень важно. Тепло согревает и того, кто слушает, и того, кто говорит. Сделайте это привычкой – как минимум три раза в день произносить это родным.
  4. Не вызывайте чувство вины. Не подчеркивайте, что вы на войне, а родные в тылу.
  5. Будьте благодарны, что у вас есть ребенок. Что имеете такое благословение небес. Тогда сами будете чувствовать, за что боретесь. И также сделаете приятное своим родным.
  6. Давайте веру в будущее. Составьте план, что вы вместе станете делать, куда пойдете, когда снова будете вместе.
  7. Заверьте ребенка, что вы сильный, со всем справитесь, чтобы дать ему чувство безопасности.

Общение с отцом на фронте: советы психолога Натальи Ежовой

Как детям поддерживать отца?

  1. Нужно дать понять папе, что о нем помнят и очень его ждут.
  2. Говорить слова любви. Их не бывает слишком много!
  3. Необходимо оказать поддержку отцу и заверить, что вы им гордитесь. «Ты мой герой» – важная фраза. Должны быть так называемые «эмоциональные поглаживания», когда вы словно «окутываете» человека словами и эмоциями.

Общение с отцом на фронте: советы психолога Натальи Ежовой

Как рассказать ребенку, где папа?

– Вам решать: говорить ребенку правду или нет. Но я рекомендую рассказывать все, как есть, – говорит Наталья. Ежова. – Если этого не делать, то малыш будет думать, что папа ушел, папа не любит, папа бросил. Так что осторожно объясните, чтобы не ранить психику ребенка, где сейчас отец и чем занимается. Важно помнить несколько моментов, чтобы не навредить малышу своим рассказом. Во-первых, замените слово «война» на название города или локации. К примеру, лес, поле, река. Во-вторых, расскажите, что он делает. Водит танк, собирает средства, управляет самолетом или дроном. Когда есть понимание, где папа и что он делает, исчезает чувство тревоги из-за сокрытия.

Берегите себя и поддерживайте контакт детей с отцами! Помните, что более важных и родных людей нет. Делитесь словами любви и поддержки!

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