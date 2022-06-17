Общение с отцом на фронте: советы психолога Натальи Ежовой

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Ведущая проекта Нового канала «Эксы» ответила на главные вопросы болезненной темы: как вести себя папам и детям, если их разделила война
Как рассказать ребенку, где папа? Как общаться с отцом, который на передовой? Как вести себя папе, который воюет, с ребенком, который в тылу? Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова ответила на наиболее часто задаваемые вопросы относительно отцов и детей во время войны и дала действенные советы.
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Как рассказать ребенку, где папа?
– Вам решать: говорить ребенку правду или нет. Но я рекомендую рассказывать все, как есть, – говорит Наталья. Ежова. – Если этого не делать, то малыш будет думать, что папа ушел, папа не любит, папа бросил. Так что осторожно объясните, чтобы не ранить психику ребенка, где сейчас отец и чем занимается. Важно помнить несколько моментов, чтобы не навредить малышу своим рассказом. Во-первых, замените слово «война» на название города или локации. К примеру, лес, поле, река. Во-вторых, расскажите, что он делает. Водит танк, собирает средства, управляет самолетом или дроном. Когда есть понимание, где папа и что он делает, исчезает чувство тревоги из-за сокрытия.
Берегите себя и поддерживайте контакт детей с отцами! Помните, что более важных и родных людей нет. Делитесь словами любви и поддержки!