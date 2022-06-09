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Что делать с чувством безысходности? Советы психолога

Что делать с чувством безысходности? Советы психолога

Наталья Ежова из реалити «Эксы» (Новый канал) объяснила, как побороть растерянность и найти выход из любой ситуации

Любое состояние в период войны – нормально! Об этом с первой недели полномасштабного вторжения россии в Украину говорит каждый психолог. Специалисты советуют принимать все свои эмоции, пытаться их понять и прожить, а не пренебрегать переживаниями. Одна из распространенных актуальных проблем – чувство безысходности. Как его побороть, рассказала психолог и ведущая проекта Нового канала «Эксы» Наталья Ежова.

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  1. Любое эмоциональное состояние – это временно

– Нужно понимать, что мы можем повлиять на свое состояние, а не оставаться с мыслями: «Все само пройдет». Вы ответственны за свою жизнь, берите руль в руки и меняйте свое состояние, – советует психолог.

  1. Неидеальное действие лучше идеального бездействия

– Обсудите свое самочувствие с близкими, – говорит Наталья. – Поговорите с пятью людьми и попросите совета. Дальше уже решите для себя – прислушаться или нет. Но у вас будет какая-то информация и подсказки от родных. Если это не помогает, обратитесь к психологу. Он задаст вам те вопросы, которые вы не можете себе задать сами, и поможет справиться с неподконтрольными вам эмоциями.

Что делать с чувством безысходности? Советы психолога

  1. Если нет выхода, то найдите вход

– Начните что-нибудь новое, – говорит Ежова. – Делайте маленькие шаги для того, чтобы это новое закрепилось в вашей жизни. Покрутите свою жизнь, как игрушечный домик и подумайте, с какой стороны еще можно войти. И, конечно, обрести свое новое счастье.

  1. Чего вы хотите?

– Запишите четко, по пунктам, свои желания, – говорит эксперт. – Это поможет вам оттолкнуться и начать действовать для налаживания своего общего самочувствия. Не привязывайтесь к картинке идеальной жизни, но пофантазируйте на подобную тему. Это подарит вам вдохновение и поможет уму «проложить путь» к достижению этой картинки.

Что делать с чувством безысходности? Советы психолога

  1. Не стойте на месте

– Определение финальной картинки автоматически вызовет действия навстречу ей, – говорит Наталья Ежова. – четко держите в голове желаемую цель. Помните, в какую сторону мы направляем свою энергию и внимание, туда и делаем шаги.

Когда вы пройдете все эти этапы, то поймете, что действительно есть выход, и вы знаете, где он. Нас просто обычно останавливает страх. Не бойтесь определять свои ценности – семья, друзья, здоровье, учеба, карьера. И работайте для их достижения, отвергая мысли о безысходности. Выбирайте себя! Каждый из нас смелый и должен бороться за свою жизнь. Знайте, к будущему вашей мечты много дорог!

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