Уехала за границу и чувствую себя виноватой: что делать?

Советы психологов Натальи Ежовой и Юлии Зорий, как себя не «съесть», пребывая в безопасности

По данным ООН, более 5,6 миллиона украинцев были вынуждены бежать от войны за границу. В безопасности – без сирен и сиденья в подвалах, с привычными благами мирной страны украинцы не чувствуют себя радостно, а грызут чувством вины, каждый день думая о страданиях соотечественников дома. Почему возникают угрызения совести, и что с ними делать – рассказали психолог реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова и ведущая «Ранку у великому місті» на ICTV, практикующий психолог Юлия Зорий.

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Предатель Родины?

Прежде всего – не зацикливайтесь на чувстве вины, а сосредоточьтесь на сознании, что, уехав, вы все сделали правильно.

– Для начала напомните себе, как работает инстинкт самосохранения – бояться, убегать, спасаться – это нормально. Особенно когда у вас есть дети, и вашей основной задачей является сохранение их жизни. Это наши базовые настройки, – объясняет Юлия Зорий. – То, что вы, спасаясь, уехали за границу – нормальная реакция на трагические события. Примите это как осознанный факт.

Важно также понять, не навязывает ли вину ваше окружение.

– На самом деле это чувство сейчас передается, как вирус, – говорит Наталья Ежова. – Возможно, подруга жалуется, как ей плохо в другой стране, как она страдает. Возможно, мать рассказывает, как ее соседка уехала за границу, то есть «сбежала». Не принимайте эту эстафету, остановите ее. А еще лучше расскажите человеку, что вина – разрушение. Это значит направить на себя злобу, которая выделилась для защиты своих границ и жизни, когда напал агрессор. Нормально, что эта энергия есть. Но нужно направлять ее не на себя, чувствуя вину. От этого никому не станет легче. Подумайте: А что я могу сделать? Куда могу направить эту энергию, чтобы сделать ее жизненной, а не разрушительной силой? Подумайте с точки зрения Украины и рода. Лучше, чтобы все остались здоровы и счастливы.

Как себя не «съесть»?

Важно помнить, что для нации и генофонда ваш выезд в безопасное место – хорошее решение.

– Чем больше украинцев сейчас смогут выжить и сохранить свою ДНК, тем лучше. Перефразируйте у себя в голове слова «я сбежала, я плохая, я испугалась» на слова «я сохранила жизнь детей, будущее украинского народа в лице своем и своих потомков», – советует Наталья Ежова. – Нужно еще разделить два понятия: вину и долг перед страной. Вина – это «я плохой», и этой мыслью мы себя разрушаем. Долг – это «я украинец, я достоин своей страны, я буду всегда помнить свои корни. И моя обязанность – рассказывать о Родине, помогать чем могу, поддерживать украинский бизнес, сохраняя свою работу в родной стране, вести себя достойно». Обязательно нужно разделять эти два понятия. И, конечно, выполнять свой долг как украинца.

Поэтому нужно стать полезным

– Человеку, страдающему от вины уцелевшего, кажется, что он помогает недостаточно, чувствует себя «изменником» и т.д. К этому добавляются головные боли, нарушение сна, перепады настроения, беспомощность, приступы гнева, грусть, – рассказывает Юлия Зорий, основываясь на опыте работы на горячей линии психологической поддержки. – Что делать? Уяснить и принять те факторы, которые сейчас присутствуют в вашей жизни. «Где я? Почему я здесь? С кем я? О ком сейчас забочусь? Что я могу сделать «здесь и сейчас», чтобы облегчить свою жизнь и помочь стране?» Когда вы определите зону контроля, то легче сможете понять, на чем следует сосредоточиться и какие усилия приложить.

Как успокоить себя и начать действовать?

Признайте свои чувства.

– Если чувствуете вину, помните, что вы живой человек, и это нормально, – говорит Наталья Ежова. – Лучше сказать себе: «Да, это есть. Я это чувствую, потому что люблю свою страну, люблю украинцев. Возможно, хотела бы быть в Украине, но сейчас не могу этого сделать по ряду причин». Это нормальное чувство!

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А дальше сосредоточьтесь на действиях.

– Если вы с детьми или нуждающимися в вашей опеке – позаботьтесь об обеспечении их базовых потребностей: сон, еда, медицинская помощь. Наметьте, как вы можете помочь себе, когда вас охватывает тревога. Возможно, это будут физические нагрузки, прогулки, игры с детьми, уборка, общение с кем-то и др. Ваша психологическая стабильность – залог дальнейшей эффективности, – объясняет Юлия Зорий. – Подумайте, как вы можете помогать своей стране – волонтерство, помощь беженцам, коммуникация или логистика, помощь близким и друзьям. Присоединяйтесь к людям или сообществам, которые уже что-то делают. Важно любое действие. Во-первых, это позволит уменьшить силу ваших негативных эмоций, во-вторых, ослабит чувство вины. Поэтому сфокусируйтесь на том, что зависит от вас. Не умаляйте свои усилия. Лучший способ не упрекать себя – действие. И помните, каждый делает для Победы то, что может.