Как поддерживать моральное здоровье в оккупации? Советы Натальи Ежовой

Психолог и ведущая проекта Нового канала «Эксы» объяснила, как действовать при основных проблемах, возникающих, когда живешь на оккупированной территории

Одно дело, когда враг далеко и оказывает лишь моральное давление. Другое – когда он обстреливает город с неба. И все совсем иначе, если вы пребываете на оккупированной территории. Враг всегда рядом, а опасность не заканчивается. В таких случаях появляются свои проблемы и методы борьбы с ними. Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова объяснила, как помочь себе и поддержать моральное здоровье в оккупации.

Оккупанты насаждают свои порядки

– Враг отключает интернет, телевидение и мобильную связь. В свою очередь включает свои, русские. Это пропаганда. Основная ее цель – формирование вашего мнения, – говорит Ежова. – И даже если вы прекрасно понимаете правду, эти новости все равно «промывают» мысли. Это информационное насилие. Ни в коем случае не нужно смотреть новости оккупантов, читать их газеты, общаться с ними. Они отравляют мозг и формируют ложную реальность. Старайтесь находить доступ к украинским СМИ и общаться с украинцами, проживающими на неоккупированных территориях.

Охватывают страх и напряжение

– Когда враг всегда рядом, то нервная система не отдыхает от стресса. Ей нужно помогать, – говорит Наталья. – Если этот страх возникает, хочется просто лежать и ничего не делать. Напряжение как будто укладывает спать. Поскольку стресс разрушает организм изнутри, в этот момент могут развиваться болезни. Помните, что борьба за жизнь – это не только «стоять с автоматом», но и выводить стресс наружу. В этом случае поможет ваша привычная деятельность. Старайтесь делать то, что умеете, и то, что доставляет удовольствие и приносит покой. Приготовьте еду, почитайте, проведите спортивную тренировку, повяжите носки. При этом признайтесь себе, что вы это делаете, чтобы выжить, облегчить свое моральное состояние, помочь собственному организму. Также можете делать это с пользой для кого-то, чтобы чувствовать себя нужным. И это поможет вам!

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Появляется ненависть к людям, поддерживающим оккупантов

– Многие люди, живущие на оккупированных территориях, начинают ненавидеть тех, кто покоряется оккупантам. А те это делают, потому что боятся, – говорит психолог. – В такие моменты вспомните, что каждый по-своему борется со стрессом и по-своему действует в кризисных ситуациях. Кто-то видит только такую стратегию для сохранения жизни. Старайтесь направлять ненависть и другие негативные эмоции не на них, не на своих, украинцев, а на врага. Совет: не фокусируйтесь на способах других, фокусируйтесь на своей стратегии и ближайшем окружении. Вместо того чтобы бороться с другими людьми, потратьте энергию на построение плана действий вашей семьи. Фокусируйтесь на том, что вы можете сделать!

«А как же имущество?»

– Своим присутствием не спасти квартиру, – говорит эксперт. – Если вы понимаете, что можете уехать, обязательно эвакуируйтесь. Армии будет легче работать, когда не будет гражданских. Если решаетесь ехать, обязательно сообщите друзьям или соседям, чтобы те, по возможности, ехали с вами. Но помните: если вы предложили, а они отказались, вы уговаривали, а они не согласились, то не нужно «давить». Примите их выбор и езжайте сами. Главное – спасти собственную жизнь и жизнь родных.

Вместе мы сила! Справимся!