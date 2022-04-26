Новый канал>Эксы>Новости

Онемение чувств: что это, и как побороть проблему

Онемение чувств: что это, и как побороть проблему

Психолог Наталья Ежова объяснила, что делать, если не чувствуешь эмоций и безразлична ко всему

«Сирена? Не страшно. Ударит так ударит. Устала от всего этого», – такие вещи все чаще слышим вокруг. Более того – начинаем замечать и в себе. Это признаки синдрома онемения эмоций и чувств. Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова объяснила, как преодолеть ощущение, когда стало безразлично все вокруг.

– Это один из видов психологической защиты – психологическая защита вытеснения. «Я не могу справиться с проблемой, поэтому буду вытеснять ее из своей жизни», – говорит эксперт. – Это как замораживание мыслей и чувств, чтобы свести к минимуму душевные переживания, которых сейчас не избежать. Их столько накопилось внутри, что они давят с необычайной силой. Человек не может их прожить, поэтому сбегает. Но проблема в том, что когда нет отрицательных эмоций (страха, переживания), то нет и положительных. А еще происходит замирание: человек останавливает жизнь и чувствует: «Я ничего не буду делать, потому что от меня ничего не зависит. Будет, как будет». Это плохо.

Как не срываться на родных? Топ-5 советов психолога

Война и психика: как вернуться в нормальную жизнь, когда охватила апатия?

Как справиться с проблемой онемения чувств и восстановить свои эмоции?

  1. Признайте проблему

– Осознайте и признайтесь себе, что чувствуете этот синдром, – говорит Наталья. – Напоминайте себе вслух: «Это ненормально, что летают бомбы и ракеты, поэтому я должна прятаться в укрытие и сохранить свою жизнь. Нельзя сидеть и не бояться». Старайтесь всеми силами не дать себе привыкнуть к сиренам и сообщениям об опасности.

  1. Сохраняйте в себе жизнь

– Остановитесь и четко почувствуйте себя. Речь идет, прежде всего, о физических вещах, – говорит Ежова. – Похлопайте себя по телу, прикоснитесь к глазам, ушам, носу, глубоко вдохните и выдохните. И даже проговорите вслух: «Я здесь. Я есть. Я жива».

Онемение чувств: что это, и как побороть проблему

  1. Поверните контроль

– Вспомните об обязанностях. Начните с банальностей: контроль выполнения ребенком домашнего задания, количества продуктов в холодильнике и приготовления пищи, контроль распорядка дня и 8-часового сна, – советует психолог.

  1. Высказывайте переживания

– Даже то, что вы как будто не испытываете эмоций, это тоже ваше состояние, которое нужно проговорить. Можете поделиться с близкими, – отмечает эксперт. – Попросить о помощи, спросить, у кого еще есть схожие чувства. Не позволяйте себе и окружению привыкнуть к синдрому онемения чувств.

Онемение чувств: что это, и как побороть проблему

  1. Помогайте

– Важно не забывать о том, что вы должны быть полезны и для себя, и для близких людей. Кому-то приготовьте еду, кому-то позвоните, кому-то сделайте комплимент, кому-то подарите кофточку. Это возвращает к эмоциональной жизни, – советует Наталья Ежова.

Помните, что главная задача – сохранить жизнь всех украинцев! А наша жизнь – это и есть эмоции. Не позвольте врагу эмоционально себя одолеть. Держимся!

новини нк новости новости 2022 эксы
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь