Онемение чувств: что это, и как побороть проблему

Психолог Наталья Ежова объяснила, что делать, если не чувствуешь эмоций и безразлична ко всему

«Сирена? Не страшно. Ударит так ударит. Устала от всего этого», – такие вещи все чаще слышим вокруг. Более того – начинаем замечать и в себе. Это признаки синдрома онемения эмоций и чувств. Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова объяснила, как преодолеть ощущение, когда стало безразлично все вокруг.

– Это один из видов психологической защиты – психологическая защита вытеснения. «Я не могу справиться с проблемой, поэтому буду вытеснять ее из своей жизни», – говорит эксперт. – Это как замораживание мыслей и чувств, чтобы свести к минимуму душевные переживания, которых сейчас не избежать. Их столько накопилось внутри, что они давят с необычайной силой. Человек не может их прожить, поэтому сбегает. Но проблема в том, что когда нет отрицательных эмоций (страха, переживания), то нет и положительных. А еще происходит замирание: человек останавливает жизнь и чувствует: «Я ничего не буду делать, потому что от меня ничего не зависит. Будет, как будет». Это плохо.

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Как справиться с проблемой онемения чувств и восстановить свои эмоции?

Признайте проблему

– Осознайте и признайтесь себе, что чувствуете этот синдром, – говорит Наталья. – Напоминайте себе вслух: «Это ненормально, что летают бомбы и ракеты, поэтому я должна прятаться в укрытие и сохранить свою жизнь. Нельзя сидеть и не бояться». Старайтесь всеми силами не дать себе привыкнуть к сиренам и сообщениям об опасности.

Сохраняйте в себе жизнь

– Остановитесь и четко почувствуйте себя. Речь идет, прежде всего, о физических вещах, – говорит Ежова. – Похлопайте себя по телу, прикоснитесь к глазам, ушам, носу, глубоко вдохните и выдохните. И даже проговорите вслух: «Я здесь. Я есть. Я жива».

Поверните контроль

– Вспомните об обязанностях. Начните с банальностей: контроль выполнения ребенком домашнего задания, количества продуктов в холодильнике и приготовления пищи, контроль распорядка дня и 8-часового сна, – советует психолог.

Высказывайте переживания

– Даже то, что вы как будто не испытываете эмоций, это тоже ваше состояние, которое нужно проговорить. Можете поделиться с близкими, – отмечает эксперт. – Попросить о помощи, спросить, у кого еще есть схожие чувства. Не позволяйте себе и окружению привыкнуть к синдрому онемения чувств.

Помогайте

– Важно не забывать о том, что вы должны быть полезны и для себя, и для близких людей. Кому-то приготовьте еду, кому-то позвоните, кому-то сделайте комплимент, кому-то подарите кофточку. Это возвращает к эмоциональной жизни, – советует Наталья Ежова.

Помните, что главная задача – сохранить жизнь всех украинцев! А наша жизнь – это и есть эмоции. Не позвольте врагу эмоционально себя одолеть. Держимся!