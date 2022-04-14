Как вернуться в нормальную жизнь, когда охватила апатия?

Пять действенных советов, которые помогут выйти из подавленного состояния

Война влияет на каждого украинца. Кажется, что она никогда не закончится, и нет смысла жить. Не хочется ничего делать, а тем более что-то планировать. Как выйти из этого состояния и вернуть себя к жизни, Новый канал узнал у психолога и ведущей реалити «Эксы» Натальи Ежовой.

– Бессилие возникает, когда у нас депрессия, – объясняет Наталья Ежова. – Кажется, что не хочется жить, нет энергии. Теперь главная цель всех украинцев – выжить, жить и передать ДНК нации дальше. Это очень важно и ценно. Нужно ответственно относиться к своему здоровью. Важно заботиться о себе. Мы ведь бережем не только себя, но и всю Украину, когда остаемся живы. Именно поэтому следует выходить из состояния апатии, хотя в нынешних условиях может быть тяжело. Будем делать это маленькими шагами, и все вместе справимся.

Первый шаг – не требовать от себя чего-то грандиозного

Не ставьте перед собой такие цели, какие были до войны. Сейчас это тяжело делать и физически, и эмоционально. Ведь если не сможете их достичь, снова почувствуете бессилие. Вы попадете в замкнутый круг. Бессилие будет нарастать, и снова наступит апатия. Поэтому нужно ставить микроцели и радоваться их исполнению. Начать можно с маленького. Например, поставить цель сделать сегодня 20 приседаний. Сделали, похвалили себя. Даже если вы просто застелили кровать, почистили зубы, расчесались, надели чистую одежду – хвалите себя, ведь маленькими шагами вы возвращаетесь к жизни.

Второй шаг – верните себе контроль над жизнью

Но возьмите что-нибудь одно, что вы сможете контролировать. Например, я поливаю вазон каждый день, я кормлю кота, я контролирую выполнение уроков своим ребенком, я готовлю еду. Что-то такое стоит для себя отметить, ведь мы можем контролировать некоторые вещи, но даже не осознаем, что делаем это. А нужно дать себе понять, что от вас тоже что-то зависит.

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Третий шаг – не строить планы надолго

Планируйте день, максимум неделю. К сожалению, намечать долгое будущее мы не можем, но должны расписывать дневной план. Таким образом возвращаем себе желание прожить этот день. Но не забегайте вперед. Старайтесь жить одним днем и планировать его. Сейчас это как никогда актуально.

Четвертый шаг – благодарите

Каждый день благодарите за прожитый день. Я не знаю, когда закончится война, но сегодня я здесь, я есть и я жива. Фокус на сегодняшний день. Я забираю свои мысли из прошлого, из будущего и возвращаю в настоящее. Нам всем важно быть здесь и сейчас, сохранять жизнь и напоминать себе, что мы живы. Проживая каждый день по максимуму, мы оживаем и передаем желание жить окружающим.

Пятый шаг – не оставайтесь надолго в одиночестве

По возможности встречайтесь и общайтесь с другими людьми. Собирайтесь по трое, четверо, пятеро, разговаривайте и делитесь своими мыслями. Будет своеобразная групповая терапия, которую мы проходим все, потому что горе у нас сейчас одно на всех. И каждый по-своему его проживает. Кто-то что-то или кого-то потерял, кто-то не может собраться в кучу, кто-то помогает другим – мы по-разному переживаем войну, но есть и общие мысли. Такой терапевтический разговор, когда вы говорите о своих эмоциях и знаете о чужих, поможет пережить их. Когда вы слышите планы других, можете строить свои. Мы должны собираться в группы, чтобы помогать друг другу выжить.

Выполняя эти пять пунктов, мы сможем сохранить в себе тот огонь жизни, который нам сейчас очень нужен. Так, шаг за шагом, изо дня в день точно придем к победе.