Фруктовый рай и туристический экстрим: топ фактов о Маврикии от Натальи Ежовой

Ведущая реалити Нового канала «Эксы» рассказала о своем отдыхе на острове и дала несколько важных советов.

Психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова провела Новогодние и Рождественские праздники с семьей в теплых краях – на острове Маврикий. Отдыхали там почти месяц, так что собрали множество впечатлений и эмоций. Самые интересные факты, которые нужно знать, планируя путешествие в этот край, Наталья описала подробнее.

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Климат – идеальный, природа – невероятная!

– На Маврикии максимально комфортно: не жарко, не холодно, не сухо, нет повышенной влажности, – делится Наталья в эксклюзивном материале журнала «Теленеделя». – Удивило, что пальмы там растут рядом с хвойными деревьями. Так интересно! Все покрыто зеленью, и это дарит покой. Еще на Маврикии удивительные водопады. Поскольку здесь горная местность, то раньше было около пяти вулканов. А сейчас на их месте расположены озера или водопады, завораживающие своей красотой. Также там невероятное количество рыб, и они вроде бы ручные. Ставишь пальчики, и рыбки спокойно подплывают и хвостиками бьются о них. Океан – спокойный. Волны начинаются на расстоянии около 200-300 метров от пляжа. Поэтому комфортно отдыхать и купаться.

Без экстрима – никуда

– На Маврикии есть все существующие виды активного отдыха, – говорит ведущая. – Мы с семьей очень любим кайт-серфинг, серфинг, снорклинг. И все практиковали в отпуске. А еще ходили по подвесному мосту над джунглями. Эта тоненькая 20-сантиметровая дощечка длиной 350 метров меня «парализовала». Было очень страшно! Руки и ноги трясутся, мост качается от ветра, под ногами – пустота. Невероятные эмоции! В конце концов всей нашей компании из восьми человек удалось пройти этот путь. Даже детям. Наверное, мотивировала красота вокруг.

Фруктовый рай

– На острове мы преимущественно пробовали блюда французской кухни. Поскольку Маврикий был колонией Франции, там сейчас почти все говорят по-французски и готовят соответствующую еду, – рассказывает Ежова. – Но есть и итальянские ресторанчики. Кстати, график работы удивляет: хотят – открыты, а не хотят – закрыты. Надо еще попасть (смеется). Наше сердце покорили фрукты. Они здесь по-особенному вкусные! Ананасы, кокосы, папайя, маракуйя, бананы, личи – все, чего душа пожелает.

Удачный план: активности + релакс

– Мы не только отдыхали на пляже и занимались водными видами спорта. Еще и открывали для себя интересные места! – делится Наталья. – Впервые в жизни я была на сафари. Мы встретили там жирафа, обезьянок, зебр, которые паслись рядом с туристами. Страусы даже с нами контактировали. Хотя, признаюсь, они скорее нападали на нас и хотели покусать (смеется). Еще мы были в парке огромных черепах. Они очень ленивые, только лежат и едят листья. Также посетили большой индуистский храм, где статуя Шивы достигает 36 метров. Он находится у озера, разлившегося в кратере потухшего вулкана. В этот храм сходятся все местные, чтобы поклоняться богам. А туристы мочат ножки в озере и загадывают желания. Там невероятная энергетика!

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