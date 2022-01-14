Когда исчезают «бабочки в животе» – это плохо? Объясняет психолог

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова рассказала, проходитли любовь с угасанием страсти

Как поется в одной песне, «бабочки в моем животе – это любовь к тебе». Именно так многие подростки, а порой и взрослые люди описывают свои чувства к другому человеку. Но тогда значит ли это, что когда через какой-то период времени ты не ощущаешь этих бабочек, то любовь прошла? Ведь если мыслить так, то никакие отношения долго не протянут. Может, тогда это была вовсе и не любовь?

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В этой теме нужно разобраться, особенно это важно для подростков, которые лишь начинают влюбляться и встречаться, как в украинском фильме «Стоп-Земля» режиссера Катерины Горностай, который выйдет в прокат уже 20 января. Что же означают «бабочки в животе»? И что происходит, когда они исчезают? Ответ на этот вопрос знает ведущая и психолог реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова.

– «Бабочки в животе» – чувство влюбленности, возбуждения, удовольствия, радости, счастья. Это как раз то ощущение, которое живет с нами около трех лет в отношениях. Фактически, «бабочки в животе» – это коктейль из гормонов. Адреналин приводит в состояние возбуждения и желания взаимодействовать с человеком, серотонин приносит удовлетворение от общения, дофамин дает расслабление и наслаждение от происходящего. К сожалению, со временем эти гормоны уменьшают свое действие и кажется, что «бабочки в животе» пропадают. Но на самом деле они могут исчезнуть, а могут трансформироваться во что-то более стабильное и крепкое. Тогда вступают в действие другие гормоны – окситоцин и вазопрессин, которые отвечают за привязанность, нежность и доверие к партнеру. Поэтому важно за период «бабочек» выстроить отношения так, чтобы они переросли в эту фазу, – рассказала Наталья Ежова.

Смотрите украинский фильм «Стоп-Земля» в кино уже с 20 января!