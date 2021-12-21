Как принять «дурацкое» хобби своего партнера? Советы психолога

Ведущая и психолог реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова рассказала, как смириться с его игрой на компьютере или ее танцами в откровенных нарядах

Бывало ли у вас такое, что ваш парень пошел на рыбалку, а вас это просто взбесило? Или ваша девушка начала заниматься танцами, и вы никак не можете с этим смириться? Что ж, если хотите и дальше состоять в здоровых и гармоничных отношениях с вашим партнером, то вам таки придется принять ее или его «дурацкое» хобби. Ведь невозможно всю жизнь ссориться по одному и тому же поводу и давить на другого человека.

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Главный вопрос здесь – как же принять это «дурацкое» хобби партнера? Ответ на него знает ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова.

– Если у вашего партнера есть хобби, которое вам не нравится, нужно честно себе ответить, почему? Ведь на самом деле причина может быть глубже, чем вам кажется на первый взгляд. Среди них: хобби занимает много времени, из-за него партнер поздно приходит домой, там вместе с любимым много девушек или парней… Когда вы честно ответите на этот вопрос, то поймете, что вам не нравится что-то конкретное в этом занятии, а не само хобби. Дальше важно отделить себя от партнера, понять, что в чем-то вы разные люди. Это вам не нравиться такое хобби, это у вас вызывает отвращение, а вашему партнеру оно по душе. Поэтому есть два варианта: либо разделить это хобби, либо не принимать в этом участия. Разрешите партнеру жить своей жизнью, да и сами живите своей, – посоветовала психолог.

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