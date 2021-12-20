Пишите wish-письма: новогодние лайфхаки для родителей от Александра Педана

Кроме Дня святого Николая, Нового года и Рождества семья ведущего Нового канала отметит еще и пятилетие сына Марика

Идеально подобрать подарки для детей на Рождественские праздники – еще та задача для всех родителей. У любимого ведущего Нового канала Александра Педана, папы 16-летней Леры и четырехлетнего Марика еще большая ответственность, поскольку 26 декабря их семья будет отмечать важный праздник – день рождения сына. Малышу исполнится пять лет. Дата серьезная, так что подарки и празднование должны быть соответствующими.

– Марику очень повезло. Он «сорвал куш», – смеется ведущий реалити «Эксы» и Improv Live Show. – Сначала День святого Николая, затем день рождения, Новый год и Рождество. Он очень ответственный парень, всем пишет wish-письма (письма с пожеланиями и вариантами подарков – прим. ред.). Крутая тема! Мы сделали рассылку друзьям, и они были очень благодарны. Это правильно. Зачем покупать то, чем ребенок не будет играть или то, что уже есть? Письмо Деду Морозу Марик тоже будет писать. Ну, точнее, мы будем писать вместе, и он что-нибудь там нарисует. Кстати, забавно, что сын в этом году «развел» нас на еще один подарок, потому что сказал: «Я напишу письмо Деду Морозу, но будет еще один секретный подарок от родителей». Одно из пожеланий малыша – это Lego, которое мы складываем вместе. В своем детстве я мог об этом конструкторе только мечтать, а теперь «отрываюсь» с сыном.

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День рождения Марика семья Педанов будет праздновать несколько дней.

– Самый главный праздник будет с развлечениями для детей. Учитывая, что сын ходит на танцы, то может быть еще мини-дискотека, – говорит Александр. – Его день рождения – классный повод увидеться с друзьями и кумовьями. Поскольку я последние три месяца выпал из жизни с таким количеством съемок и работ, хочется провести время с ними. За этим следит жена, за что ей очень благодарен. Планируем праздновать день рождения малыша в разных компаниях три-четыре дня. Я сначала испугался, а потом понял, что это крутая возможность. Сейчас катастрофически не хватает времени.

Финальный, 15-й эпизод реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» смотрите уже завтра, 21 декабря, в 19:00 на Новом канале!