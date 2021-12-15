Кто покинул шоу Эксы 3 сезон в 14 выпуске от 14.12.2021 | Новый канал

Кто прошел в финал «Эксов»
Реалити об отношениях «Эксы», которое каждый вторник показывает Новый канал, выходит на финишную прямую
Предпоследнюю неделю на проекте посвятили страху, что близкие повлияют на отношения пар. Поскольку тема важная, то и разбирались в ней эксы не сами, а с близкими им людьми.
– Мы пригласили в реалити родню участников, и они все вместе проходили испытания эпизода. Это был далеко не обычный семейный уик-энд, – рассказывает ведущий Александр Педан.
«Создавали шоу, играли на публику»: Участники «Эксов» – о своем поведении в реалити
По итогам недели, лучшими были Аня и Август. Они стали первыми финалистами проекта.
– В зону риска попали Влад и Наталья и Геворг и Алена, – говорит ведущая Наталья Ежова. – Обе пары достойно прошли задание эпизода, но нужно было смотреть на общую картинку их отношений. Мы с Александром Педаном решили дать еще один шанс Алене и Геворгу, которые так и не решили до конца все свои вопросы, поэтому остались в «Эксах» на последнюю неделю. Они – вторые финалисты, а Наталья и Влад покинули реалити в шаге от финала.
Как подготовиться к знакомству с родителями партнера? Советы психолога
Обязательно ли паре иметь общие интересы? Отвечает психолог
После проекта романтические отношения Влада и Натальи закончились. Но общение продолжается!
– Мое доверие к Владу исчезло, поэтому с моей стороны отношения закончились. Он этого принять не может и держит меня, – говорит Наталья Пастернак. – Мы стараемся продолжать нормальное общение, поскольку родные друг другу люди, но что касается меня, романтических отношений нет. Мы жили вместе, но сейчас Влад нашел себе жилье и планирует переезжать. После проекта я стала больше любить, ценить и уважать себя. Влада проект тоже круто изменил: он нашел работу, потом перешел на другое место, активно ищет себя. Благодаря реалити понял, в каком направлении ему двигаться и чего он действительно хочет. К сожалению, мое недоверие к нему из-за измены никуда не исчезает и не исчезнет. Как пройти этот этап, пока не знаю. Но мы с ним недавно сели, поговорили, и я поняла, что более родного мне человека, наверное, нет. Ни с кем не могу поговорить так, как с ним. Сейчас максимально стараюсь сохранить эти дружеские отношения.
14-й выпуск реалити «Эксы» смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. А финальный эпизод проекта включайте во вторник, 21 декабря, в 19:00 в эфире телеканала. Не пропустите развязку!