Кто покинул шоу Эксы 3 сезон в 12 выпуске от 30.11.2021 | Новый канал

Новая неделя реалити Нового канала прошла за пределами цивилизации

«Собирайте все необходимое и готовьтесь к жизни на природе», – примерно так началась двенадцатая неделя проекта «Эксы», который показывает Новый канал. Хотя… Это не главный сюрприз.

– Эту неделю пары провели отдельно друг от друга. К тому же в экстремальных условиях, – рассказывает ведущий реалити Александр Педан. – Они почувствовали себя настоящими Робинзонами Крузо, поскольку жили вне цивилизации, на двух берегах одной реки. Связаны между собой участники были только на испытаниях. Или, скорее, от того, как один из пары выполнит задание, зависело, насколько удобным будет пребывание на природе другого. И наоборот.

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На плечи парней легла ответственность во время сбора вещей. А девушки преодолевали себя, чтобы обеспечить жилье для себя и своего экса. Они ели лук, лимоны, животный жир, личинки и свиные уши, чтобы получить комфортабельную палатку. Кто не решился «угоститься» сомнительными деликатесами, взял с собой на природу только каремат.

– Не все так просто было с едой и водой, – вспоминает ведущая проекта Наталья Ежова. – Продукты добывали парни. Не без помощи девушек, конечно, ведь именно они рисовали для своих любимых карту местности, где была спрятана еда. А за воду, в прямом смысле слова, боролись в грязи девушки.

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По результатам недели в номинацию попали Аня и Август и Вика и Алексей. Участники и ведущие единогласно проголосовали за вторых претендентов, поэтому они и покинули проект.

– Я прыгнула с моста, наелась личинок, переплыла Десну. Хороший опыт за две недели! – в шутку комментирует Вика. – Вернувшись домой, забрали дочь и некоторое время адаптировались. Мы – вместе, живем по-прежнему у меня. После проекта я вернулась к домашним делам, а Алексей нашел постоянную работу. К сожалению, продержался он там чуть больше месяца и вернулся к привычным подработкам. Мы меньше ссоримся, можем нормально и спокойно поговорить, выслушать, но пока не получается на 100% принять сторону друг друга. Также, если раньше Леша начинал кричать, а я молчала, то сейчас не молчу и даже первая могу создавать «кипиш». После проекта сделала для себя вывод, что больше не позволю ему вытирать об себя ноги и абьюз в мою сторону. А еще после того, как я увидела себя по телевизору, поняла, что не нравлюсь себе. Пошла к Илоне (Илона Рябова – участница реалити «Эксы») на марафон, так что теперь активно худею с ее помощью.

Двенадцатый выпуск реалити «Эксы» смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие эпизоды проекта включайте каждый вторник в 19:00 в эфире телеканала.