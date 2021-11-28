«Студенты работают с энергией света и ветра»: Александр Педан побывал в прогрессивном промышленном вузе Мариуполя

Ведущий Нового канала покажет университет с солнечными батареями в своем образовательном тревел-проекте уже весной 2022 года

Ведущий Нового канала Александр Педан вместе со своей 16-летней дочерью Лерой продолжают съемки социального проекта «УніверCheck». В образовательном тревеле для YouTube они покажут студенческую жизнь в городах, самые известные вузы, общежития и все интересные возможности для молодежи.

– Когда мы выбирали города для проекта, понимали, что хотим объездить всю Украину, не обидеть ни один регион. Не могли заехать в каждую область, но пытались показать и север, и восток, и запад, и юг, – говорит Александр Педан. – Я настоял поехать в Мариуполь. Во-первых, это крайняя точка Украины на юго-востоке. Во-вторых, город находится рядом с линией размежевания. В-третьих, несмотря на все моменты в прошлом, он восстанавливается и стремительно расцветает в последние годы.

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Один из минусов поездки – туда трудно добираться: самолетом не перелетишь, а поездом из Киева ехать 14-17 часов. К счастью, он удобный, и дорога прошла незаметно. Снимали в Приазовском государственном техническом университете. Он самый большой в регионе.

– Если говорить об университете, то он, конечно, не новый. Но видно, что там постоянно ведется ремонт. Я думаю, этот вуз выпускает одни из лучших кадров в сфере металлургии и энергетики, – делится Педан. – Это заведение единственное в нашем проекте, где мы покажем чисто промышленные профессии. Университет поддерживают различные фонды и компании, там есть классные современные лаборатории. Можно поработать с энергией света или ветра, измерить все необходимые показатели на современном оборудовании. Там даже установили солнечные батареи, благодаря которым немного экономят.

Выпускникам этого вуза легко найти работу, поскольку в Мариуполе много заводов и предприятий, где требуются специалисты таких профессий. Кстати, там даже так называемая дуальная система работает: некоторые студенты две недели учатся, а две недели работают.

– Мариуполь – чистый и аккуратный город. Там новые хорошие дороги и плитка на тротуарах, отремонтированные дома, много освещения вечером и ночью. Классно, что есть, где погулять, потусить, отдохнуть, – делится впечатлениями Лера Педан. – Мне как будущей студентке там понравилось. Хотя нужно быть готовым к тому, что специфическая промышленная атмосфера города сразу чувствуется.

Первые выпуски проекта можно будет увидеть на YouTube канале Александра Педана в марте 2022 года. Следите за нашими новостями, чтобы узнать еще больше подробностей об университетах Украины.