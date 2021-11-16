Как понять, готов ли партнер к серьезным отношениям? Чек-лист от психолога

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как убедиться в том, что человек готов к обязательствам в паре

Хочешь только серьезных отношений, но никак не можешь понять, готов ли к этому твой партнер? Паришься, стоит говорить об этом или лучше смотреть на поступки? Ответим так: важно все! А вот что «все», знает гуру отношений, которая помогла не одной паре в проекте Нового канала. Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова составила чек-лист, который поможет разобраться, готов ли партнер к обязательствам.

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Личное пространство в отношениях, или как не «задушить» любовью? Советы психолога

Если он или она хочет строить с вами серьезные отношения, то будет:

Знакомить вас со своими друзьями и родственниками. Это означает, что он вас не стесняется, вводит в круг своего общения и хочет, чтобы вы виделись с людьми, которые для него значимы. Обсуждать с вами планы на будущее. Вы будете обсуждать, как станете жить, куда ездить, сколько заведете детей и т. д. Чтобы впустить человека в свою реальную жизнь, важно строить с ним общие планы. После каждой новой встречи планировать следующее времяпрепровождение вместе. Если это лишь начало отношений, он сразу будет предлагать встретиться, как только вы расстаетесь. Если это длительное знакомство, то человек предложит жить вместе. Максимально открыт и откровенен с вами. В серьезных отношениях важно быть самим собой, делиться сокровенным и не бояться реакции человека. Когда партнер все больше открывается, это означает, что отношения движутся в правильном направлении. Проговаривать финансовую составляющую отношений. Важно понимать, какая будет финансовая модель в паре. Вы хотите иметь общий бюджет? Или мужчине важно самому обеспечивать женщину, и она может не работать или тратить свои деньги на себя. Определить все эти моменты необходимо, чтобы не было взаимных претензий.

Также психолог советует не давить на партнера по поводу брака, семьи и рождения детей. У всех своя готовность к такого рода обязательствам. Больше о таких вещах вы сможете узнать, когда будете обсуждать планы на будущее.

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