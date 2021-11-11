Скандальная пара во второй раз покинула проект Эксы

Антон и Алиса снова продержались в реалити Нового канала всего две недели. Сейчас участники не вместе, но остались друзьями ради дочери

Девятый эпизод проекта об отношениях и правилах жизни «Эксы», который показывает Новый канал, посвятили теме лидерства.

– Страх ответственности присутствует в каждой паре, – говорит ведущая реалити Наталья Ежова. – Просто нужно уметь с ним справиться, понять, в какой жизненной ситуации кто должен быть лидером, и не перетягивать «одеяло лидерства» между собой. Именно этим мы занимались.

Не обошлось на этой неделе без новеньких.

– Мы пришли именно на неделе лидерства, поскольку эта проблема у нас стоит наиболее остро, – рассказывает новая участница проекта Алина. – Я очень требовательна, перфекционистка во всем.

– В начале наших отношений я показал, что могу уступить ей, поэтому Алина привыкла к этому, и теперь считает себя лидером, а другого мнения не воспринимает, – делится новый участник Влад.

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Новой паре было сложно проходить испытания, но они все-таки справились с ними. Даже не попали в зону риска. Там оказались Егор и Илона и Антон и Алиса.

– На этой неделе мы хотели показать эксам, что лидерство – это огромная ответственность, – говорит ведущий Александр Педан. – Наталья проголосовала против Егора и Илоны, но я с ней не согласился. Как бы Антон и Алиса не строили их отношения, они должны понять, что самая большая ответственность, которую они несут по жизни, – это их ребенок. Родители для дочери – модель поведения в будущем. К сожалению, они пока только обещают, но не делают. Так что я проголосовал против них. В результате они покинули реалити на девятой неделе.

Антону и Алисе так и не удалось наладить отношения. После вылета с проекта они расстались.

– Наконец-то настало то время, когда я могу кричать на весь мир: «Да, мы не вместе!» Думала, что этого уже никогда не произойдет, – эксклюзивно делится с Новым каналом Алиса. – Я искренне благодарна проекту, ведь он дал четко понять, что мне этот человек не нужен. Сейчас в моей жизни все отлично! Я нашла дело, которым действительно хочу заниматься. Поняла, чего ожидаю от отношений, которые когда-нибудь будут. Также стала более уверенной и полюбила себя. Наша с Антоном дочь Оливия живет со мной. Она видится с папой, ведь мы остались друзьями. Можем даже все вместе погулять.

Девятый выпуск реалити «Эксы» смотрите на сайте и на YouTube Нового канала. А свежие эпизоды проекта включайте каждый вторник в 19:00 в эфире телеканала.