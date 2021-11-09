Как неуверенность в себе влияет на отношения. Объясняет психолог

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова рассказала, к чему может привести низкая самооценка

Все время кажется, что любимый человек может тебя бросить? Задаешься вопросом, как тебе достался такой замечательный экземпляр? Боишься, что его или ее уведут? Хватит параноить! В тебе говорит неуверенность в себе, с которой нужно бороться уже сейчас, иначе она разрушит твои отношения.

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Личное пространство в отношениях, или как не «задушить» любовью? Советы психолога

Хочешь понять, как же низкая самооценка влияет на твои отношения? Тогда читай объяснения ведущей и психолога реалити «Эксы» Наталья Ежова.

Если партнер не уверен в себе, он будет пытаться заслужить любовь – делать то, что не нравится, то, чего не хочется, притворяться. Такое «заслуживание» любви очень изматывает, ведь человек не может быть собой. Когда он делает все, чего хочет его партнер, это еще больше унижает и обесценивает его в глазах любимого или любимой. Вряд ли в таком союзе что-то получиться. Человек с низкой самооценкой будет тянуть за собой второго партнера, унижать его, чтобы возвыситься, сделать так, чтобы партнер опустился до его уровня. В такой паре самооценка двух людей перемешивается, и это может привести к понижению самооценки у изначально уверенного в себе человека. Партнера с низкой самооценкой очень часто подозревают в измене или предательстве. Человеку не верится, что кто-то может хотеть быть с ним. В дальнейшем это и в самом деле может привести к изменам. Ведь если сто раз говорить одно и то же, человек это и сделает. Человек с низкой самооценкой может изменить партнеру, чтобы доказать, что он не никчемный. Посредством измены он будет думать, что наказывает партнера. В паре, где у партнера низкая самооценка, может возникнуть война. Ведь это приводит к «соревнованиям» в отношениях.

Чтобы иметь хорошие отношения, важно разобраться со своей самооценкой и быть уверенным в себе. Порой с этим лучше обратиться к психологу.

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