Топ-3 сериала от Александра Педана, которые стоит посмотреть с подростками

Ведущий Нового канала посоветовал, что посмотреть осенними и зимними вечерами в компании почти взрослого ребенка

Говорят, что с подростком сложно найти общий язык и занятия. На самом деле, стоит разузнать, что интересно именно ребенку, а не вам, и все пойдет как по маслу. Беспроигрышный вариант досуга – просмотр фильмов и сериалов. Звездный папа, лицо Нового канала, ведущий реалити «Эксы» и Improv Live Show Александр Педан поделился, что смотрит с 16-летней дочерью Лерой.

– Просмотр сериалов – классная возможность провести время вместе с ребенком-подростком, – говорит звезда Нового канала. – Плюс, осень и зима – лучшие сезоны для фильмов и вкусняшек. Сохраняйте мой топ-3 для хорошего настроения и положительного проведения досуга.

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«Друзья»

– Еще с подросткового возраста обожаю сериал «Друзья», который не утратил свою актуальность и сейчас. Более того, Лера его тоже любит смотреть, – делится Педан. – Например, когда нет настроения, наша традиция – с утра, во время завтрака фоново включать «Друзей». Хороший день гарантирован. И еще один маленький совет – сериал можно смотреть на английском языке и подтягивать свою грамматику. Там очень понятная лексика.

«Ход королевы»

– Очень полезен для того, чтобы подросток понял: кроме учебы нужно иметь хобби, которое потом может помочь найти себя в жизни, – объясняет Александр. – Плюс, он короткий, красиво снят, поучительный и реально очень популярный. Интересно будет и детям, и вам.

«Сексуальное образование»

– А вот его лучше смотреть отдельно, но и родителям, и подросткам, – отмечает звездный папа. – Сразу говорю: подросткам стоит показать только первый сезон, последующие – довольно откровенные. Этот сериал расскажет детям о сексе все, что вы, возможно, не решаетесь объяснить. Плюс, таким образом родители будут в тренде, поскольку сериал очень популярен. Точно скажу: ваши дети заценят!

Реалити «Эксы», где Александр Педан является ведущим, смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале!