Личное пространство в отношениях, или как не «задушить» любовью? Советы психолога

Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как гармонично сосуществовать со своим партнером

Сколько раз вашему партнеру хотелось побыть одному, но вы приходили к ней или к нему и начинали мешать, как маленький ребенок? Если это случается регулярно, значит, вы не особо понимаете личные границы своего возлюбленного или возлюбленной.

– В современном обществе распространена такой миф, что люди – это половинки одного сердечка, единого целого. И исходя из этого пара должна делать все вместе и находиться рядом друг с другом до конца своих дней. Но это не так, ведь каждому нужно собственное пространство. Люди не могут быть одним целым, – рассказала психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова.

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Как же не «задушить» своего партнера любовью и определить то самое личное пространство? Ведущая и психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова дала пять действенных советов.

Важно понять свои границы. Сколько времени вам хочется находиться отдельно от своего партнера? Это нормально, если человек уезжает на два дня к родителям, закрывается в кабинете или просит сделать медитацию, предварительно договорившись со своими родными и близкими. Напишите список того, что вы делаете вместе с партнером. Например, вы вместе гуляете, путешествуете, ходите в магазин и т. д. Это нужно, чтобы партнер осознал, сколько реально времени вы проводите вместе, и насколько это удобно для вас. Составьте список того, чем вы занимаетесь отдельно от партнера. Например, идете на шопинг с подружкой, принимаете ванну, едете к маме, забираете детей из школы. Это важно сделать, чтобы определить, где же вы восстанавливаетесь, набираетесь сил. Поймите, что не нужно чувствовать вину, когда вы отдельно от партера. Это очень важно, чтобы успеть перезагрузиться и вернуться в отношения с новыми силами. Будьте разными. Отношения строятся не только на том, что общего у двух людей, но и на том, что их отличает. Если у людей все одинаково, им становиться неинтересно друг с другом – одноименные заряды отталкиваются. Всегда нужно стараться рассказать своему партнеру что-то новое. Важно проговорить рамки личного пространства. Ведь игнорирование партнера – это не личное пространство. Тут очень тонкая грань, которую нужно видеть и понимать. Важно определить, сколько времени и когда вам это нужно.

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