Кто покинул шоу Эксы 3 сезон в 7 выпуске от 26.10.2021 | Новый канал

Но пришли другие! В реалити Нового канала показали вторую пару участников-джокеров

Седьмой выпуск реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» (Новый канал) был посвящен страху финансового несоответствия.

– Кто сколько зарабатывает или должен зарабатывать? Как правильно распределить семейный бюджет в паре? Нормально ли, когда зарабатывает только один из партнеров? Эти и многие другие вопросы нужно было разобрать на этой неделе, – рассказывает ведущая Наталья Ежова. – У наших участников очень разные взгляды на эту тему. Кто-то убежден, что должен работать только мужчина, а девушка – сидеть дома. Для кого-то финансы – мгновенное удовольствие, которое может быть, а может и нет, поскольку у участников нет постоянного дохода. Нашей задачей было сделать так, чтобы каждая пара по прошествии недели чувствовала себя уверенной и осведомленной.

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Сразу на первом испытании участников ждал сюрприз – новая пара. Да, одними джокерами-эксами в третьем сезоне не обошлось. Влад и Наташа «зашли» именно на этой неделе не просто так.

– Самые серьезные наши ссоры происходили как раз из-за денег. Где-то в 2017 году Наташа начала говорить мне о работе. Я работал, но своим способом. Мутил деньги, как говорится, – делится парень.

– Конечно, легче «намутить», чем просыпаться в семь утра на работу, – рассказывает девушка. – Я долгое время проработала парикмахером и могла по два месяца не иметь выходных. И вообще, финансовые вопросы – моя ответственность в нашей паре. Теперь хочу переложить это на него, но не знаю, как это сделать.

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По результатам недели, проект покинули Вика и Костя. Пусть за короткий, но все же существенный промежуток времени они не показали никаких изменений. И все же смогли сохранить отношения после реалити.

На этом сюрпризы седьмой недели не закончились. В проект вернулась скандальная пара, покинувшая его первой, Антон и Алиса. Следующий эпизод будет посвящен агрессии в отношениях. А эта эмоция является самой актуальной проблемой пары. Смогут ли они повлиять на эту область их отношений и продолжить участие в проекте?

Смотрите реалити «Эксы» каждый вторник в 19:00 на Новом канале!