Как планировать семейный бюджет? Советы психолога
Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова поделилась правилами финансовой грамотности
Говорят, что деньги всегда портили и будут портить людей. И любовных отношений это тоже касается. Кто-то хочет что-то купить, а другой не одобряет, кто-то не умеет распределять деньги, а у кого-то никак не получается откладывать. Это важные моменты, которые паре нужно обсудить при формировании семейного бюджета. Поэтому ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова поделилась ТОП-5 правилами финансовой грамотности в ведении семейного бюджета.
- У каждого должны быть свои деньги. Это для того, чтобы оба партнера могли распоряжаться деньгами так, как считают нужным, быть независимыми и взрослыми.
- Считать свои доходы и расходы. Важно осознанно обходиться с деньгами. Финансовой отчет можно вести в специальных приложениях. Анализируйте, контролируйте и регулируйте свои расходы.
- Откладывать 10% и больше от прибыли. Это будет ваша «подушка безопасности», которая в дальнейшем может принести пассивный доход семье.
- Отдать долги и закрыть кредиты. Если мы берем больше, чем можем получить, то закрываем этим свой финансовый поток.
- Не одалживать денег больше, чем можете подарить. Вы должны понимать, что деньги могут не вернуться. Ведь когда вы одалживаете деньги и потом их очень ждете, то только тратите свою энергию, ссоритесь с семьей, с тем, кому одолжили, и пропускаете деньги, которые могли бы прийти в вашу семью.
– Также важно, чтобы у пары была финансовая цель. Это может быть дом, квартира, машина или путешествие. Она будет поддерживать семью как систему, – подчеркнула психолог.
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