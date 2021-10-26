Как планировать семейный бюджет? Советы психолога

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова поделилась правилами финансовой грамотности

Говорят, что деньги всегда портили и будут портить людей. И любовных отношений это тоже касается. Кто-то хочет что-то купить, а другой не одобряет, кто-то не умеет распределять деньги, а у кого-то никак не получается откладывать. Это важные моменты, которые паре нужно обсудить при формировании семейного бюджета. Поэтому ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова поделилась ТОП-5 правилами финансовой грамотности в ведении семейного бюджета.

У каждого должны быть свои деньги. Это для того, чтобы оба партнера могли распоряжаться деньгами так, как считают нужным, быть независимыми и взрослыми. Считать свои доходы и расходы. Важно осознанно обходиться с деньгами. Финансовой отчет можно вести в специальных приложениях. Анализируйте, контролируйте и регулируйте свои расходы. Откладывать 10% и больше от прибыли. Это будет ваша «подушка безопасности», которая в дальнейшем может принести пассивный доход семье. Отдать долги и закрыть кредиты. Если мы берем больше, чем можем получить, то закрываем этим свой финансовый поток. Не одалживать денег больше, чем можете подарить. Вы должны понимать, что деньги могут не вернуться. Ведь когда вы одалживаете деньги и потом их очень ждете, то только тратите свою энергию, ссоритесь с семьей, с тем, кому одолжили, и пропускаете деньги, которые могли бы прийти в вашу семью.

– Также важно, чтобы у пары была финансовая цель. Это может быть дом, квартира, машина или путешествие. Она будет поддерживать семью как систему, – подчеркнула психолог.

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