Снятие презерватива втихую, или стелсинг – как уберечься? Отвечает психолог

Ведущая и психолог проекта «Эксы» Наталья Ежова рассказала о виде нарушения границ в сексе

Был ли когда-то у вас незащищенный секс без презерватива? Если по взаимному согласию, тогда все в порядке. Но вдруг такое случалось лишь по инициативе партнера и без предупреждения, это уже стелсинг.

Cтелсинг (англ. Stealthing) – это снятие презерватива или его умышленное повреждение во время секса без ведома партнера. Например, в Калифорнии, США, стелсинг уже признан гражданским правонарушением. Фактически, потерпевший или потерпевшая могут подать в суд и просить о возмещении и восстановлении нарушенных прав.

Как же уберечься от стелсинга? Именно такой вопрос мы и задали ведущей и психологу реалити «Эксы» Наталье Ежовой.

– Хочу сказать, что стелсинг – это тоже насилие. Когда партнер без согласия другого партнера снимает презерватив, это подвергает риску нежелательной беременности и заболеваний. Поэтому нужно контролировать ситуацию. Важно своими глазами видеть, что партнер надел презерватив. Спустя некоторое время нужно, особенно во время смены поз или когда партнер выходит из вас, проверять наличие презерватива. После медицинского обследования можно использовать женский презерватив, чтобы самой контролировать важную деталь в интиме, также иметь для подстраховки гинеколога, который даст специальную таблетку после незащищенного секса. Но важнее всего – проговорить все детально со своим сексуальным партнером. Вам нужно разъяснить, что вы пользуетесь презервативом, и снимать его во время секса нельзя. Потому что у некоторых отношение к пользованию презервативом – это надел, а потом снял или наоборот. Есть еще один действенный метод, правда, он немного забавный – надевать презерватив с пупырышками или рельефом, чтобы чувствовать разницу, – рассказала Наталья Ежова.

Но самый главный пункт – выбрать партнера, которому вы будете доверять. Как говорит психолог, проверить, стоит ли доверять партнеру, можно даже в мелочах. Последите за его поведением до секса – нарушает ли он какие-то ваши границы. Например, лезет в тарелку или берет вещи без спроса. Это уже звоночек, что такие же нарушения могут произойти и в постели.

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