Кто покинул шоу Эксы 3 сезон в 6 выпуске от 19.10.2021 | Новый канал

В новом эпизоде реалити Нового канала количество участников не изменилась, поскольку к ним присоединилась пара-джокер

Шестой эпизод реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» был посвящен доверию в парах. Участники провоцировали друг друга, потом спасали друг другу жизнь, вместе боролись с фобиями и всячески пытались показать, что партнеру можно доверять.

– Доверие – это, в принципе, то, что держит отношения в куче. Эту неделю мы посвятили страху быть обманутым партнером, – заявил ведущий реалити Александр Педан.

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Фишкой выпуска стала пара-джокер! Да, это одна из новинок сезона.

– Пришли на проект, чтобы спасти наш брак. Сейчас мы семья только в паспорте, – поделилась новая участница Вика. – Живем большую часть времени отдельно. Костя (экс девушки – прим. ред.) работает дальнобойщиком и проводит много времени в Чехии, а я сижу в Чернигове. Последний год отношения просто ужасные. А за две недели до проекта я вообще подала на развод.

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По результатам недели, в номинацию попали две пары: Элис и Игорь и Саша и Маша. Александр Педан проголосовал против первой. Аргументировал это тем, что парень должен, наконец, начать брать ответственность за себя, свои действия и слова. Наталье Ежовой выбор дался нелегко.

– Голосую против Саши и Маши, поскольку считаю, что они совершенно разные люди, чужие друг другу, – подытожила психолог.

На финальном слове эксы признались, что испытывают теплые чувства. Они однозначно должны быть в жизни друг друга, но не как пара. Маша предложила поддерживать дружескую связь. И Саша, как бы сложно не было это принять, согласился. Стало понятно, что их отношения закончились на проекте «Эксы».

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Сейчас Саша Олос и Маша Гордеева живут отдельно, но дружат, как и обещали. Он – в Полтаве, продолжая свой бизнес, а она – в Киеве, работая в сфере SMM-менеджмента.

– Пока в жизни все хорошо. Настолько, что не хочется рассказывать, потому что подумают, что я хвастаюсь, – шутит Саша. – Признаюсь, когда шел на проект, то думал, что ничего не изменится. Теперь могу с уверенностью сказать, что наконец закрыл гештальт. И очень благодарен «Эксам» за это.

Детали личной жизни после проекта все же удалось выпытать как у Саши, так и у Маши. Их сможете узнать в проекте «Краш-тест с эксами», который будет выходить на YouTube Нового канала. Выпуск с этой парой смотрите уже 29 октября. Не пропустите!