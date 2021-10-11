Александр Педан поделился секретами счастливой семьи

Сегодня особенный день у любимого ведущего Нового канала Александра Педана. Вместе с женой Инной они празднуют годовщину – 18 лет в браке! Как прожить столько времени рядом и не просто не потерять страсть и искренние чувства, а еще и преумножить все это – загадка для многих. Поэтому ведущий реалити «Эксы», опираясь на собственный опыт, ответил на несколько распространенных вопросов, которые часто становятся камнями преткновения в браке.

Как пережить кризисные периоды – 3, 7, 10 лет отношений?

– Я не могу сказать, что кризис происходит именно в эти годы. Все индивидуально у каждой пары, – говорит Педан в интервью журналу «Добрые советы». – Думаю, что кризисы связаны с гормональными изменениями в организме. Человек меняется, а его партнер остается прежним, и получается дисконнект. Также это может происходить из-за бытовухи, оттого, что вы долго вместе и ничего не меняете в отношениях. В так называемый кризис среднего возраста советую мужчинам найти для себя новое спортивное хобби, выбрасывать тестостерон и смещать акценты.

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Кто должен больше проявлять инициативу и заботиться – муж или жена?

– Хотелось бы сказать 50 на 50, но в жизни бывают разные ситуации. Мне кажется, что эти проценты постоянно меняются, – делится ведущий. – В какие-то моменты одному нужно больше поддержки, и другой должен давать больше внимания. Бывает, что сильному мужчине во время каких-то трудностей нужна помощь или поддержка. Тогда женщина должна подойти и сказать: «Ты — мой герой! У нас все получится». Так можно преодолеть все.

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Что делать, чтобы сексуальную жизнь не поглотила рутина?

– В любых ситуациях и вопросах в отношениях нужно говорить! Это залог успеха, – утверждает Александр. – Сексуальные потребности заложены в человеке генетически, поэтому я не верю, что люди не хотят секса. Если что-то происходит не так, значит, кому-то чего-то не хватает или что-то не нравится. Об этом можно узнать только из разговора. Если вам чего-то не хочется, то это не значит, что этого не хочется партнеру. Спросите его, попробуйте сместить акцент с себя. Гораздо прикольнее, когда вы пытаетесь сделать приятно партнеру. Поверьте, он вам ответит и даже удивит. Проверено!

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Как проводить время с женой, без детей? Что делать вместе?

– В нашей семье – это отдельный вопрос, потому что есть работа, есть дети, которым уделяешь внимание, и мы иногда не успеваем уделять его друг другу, – признается Педан. – Но все же обязательно нужно поддерживать отношения в паре. Лучший вариант – путешествовать вдвоем. Пусть ненадолго, но в паре. И хотя бы иногда ходить в кино, ужинать. От маленького к большему!

Смотрите реалити об отношениях «Эксы» с ведущим Александром Педаном каждый вторник в 19:00 на Новом канале! Выпуск 12 октября обещает быть очень жарким, поэтому его перенесли на 23:00. Не пропустите!