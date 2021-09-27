Восхождение на гору: топ-7 обязательных правил от Александра Педана

Ведущий реалити «Эксы», которое каждый вторник показывает Новый канал, дал советы из собственного опыта

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Мимо этой дате не мог пройти главный экстремал и спортсмен среди ведущих Нового канала Александр Педан. Он выделил семь правил, о которых нужно помнить, готовясь к восхождению на гору.

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Совет №1 – Без лишнего энтузиазма

– Горы покорить невозможно, так как они стояли до нас и будут стоять после нас, – говорит новоканалец. – С настроением «покорить» не стоит лезть на гору. Желаю вам совершать восхождения. Так правильнее подходить к этому делу.

Совет №2 – Рассчитывайте силы

– Восхождение на вершину – физическая активность, поэтому заранее нужно понимать, в какой вы физической форме, – говорит Педан. – Не надо бояться восхождения, нужно просто разумно подходить к выбору сложности маршрута. Учитывайте возможности своего тела.

Совет №3 – без импровизаций, а с профессионалом

– В выборе маршрута и в самом восхождении вам поможет опытный гид, – отмечает ведущий реалити «Эксы» на Новом канале. – Любые горы – это серьезно. Может измениться погода, спуститься туман, пойти дождь или еще что-то. Вероятно также заблудиться. Поэтому человек, который разбирается в местности и этом роде деятельности рядом с вами – это необходимость. Изучите готовый маршрут. Сделайте свое первое восхождение комфортным, чтобы потом захотелось это повторить.

Совет №4 – Учитывайте масштабы

– К каждой горе следует относиться с уважением, – говорит Педан. – Это не просто философия. Я говорю о том, что Карпаты вам могут казаться невинными, но и Говерла, и Петрос, который находится рядом с ней, имеют по две тысячи высоты. Серьезная такая цифра. Конечно, туда выходят и дети с нормальной физической подготовкой, и пожилые люди, но недооценивать эти вершины не стоит.

Совет №5 – Выбирайте подходящее время

– Выходить на серьезные горы впервые лучше летом, – говорит Александр. – Этой зимой делал восхождение на Говерлу и Петрос, и там был ветер, которого я не видел даже на пятитысячниках.

Совет №6 – Весь дом с собой нести не нужно

– Когда вы идете на гору, то не берите с собой лишнего, – советует телеведущий. – Вам все это нести на собственном горбу, помните.

Совет №7 – Сохраните момент

– Не забудьте заряженный мобильный телефон, – отмечает Педан. – Поднявшись на гору, обязательно зафиксируйте на фото этот яркий момент. Во-первых, будете сами вспоминать это событие всю жизнь, пересматривая невероятный вид. А во-вторых, поделитесь с друзьями и, возможно, в следующий раз расширите свою компанию.

Если следовать всем советам Александра Педана и совершить восхождение на гору сознательно, то это будет не борьба со стихией, а настоящее приятное приключение.

Третий сезон реалити «Эксы» смотрите каждый вторник в 19:00 на Новом канале!