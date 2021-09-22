Ведущий реалити «Эксы» и судья шоу «Хто зверху?» (Новый канал) поделился рецептом блюда с азиатскими корнями

Родиной мантов считается Китай, но национальным блюдом их считают и азербайджанцы, и узбеки, и казахи, и корейцы, и многие другие. Готовят манты и в Украине, хоть и не так часто, как вареники или пельмени. Если хотите поэкспериментировать на кухне, предлагаем довериться проверенному рецепту мамы ведущего реалити «Эксы» (Новый канал) Александра Педана Валентины.

«Парни, прекратите!» – Александр Педан стал свидетелем ужасной драки эксов

«Она его боится!»: Александр Педан со скандалом попрощался с эксами

Ингредиенты:

фарш (жирная свинина, можно добавить немного говядины) — 500 г;

лук — 500 г;

мука — 3 стакана;

вода — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Просейте муку и смешайте ее с половиной чайной ложки соли, добавьте яйцо. Влейте стакан воды и замесите тесто. По консистенции оно должно быть таким, как тесто на вареники — достаточно плотным, но эластичным. Очистите лук и пропустите его через мясорубку вместе с фаршем. Посолите, поперчите мясо с луком. Раскатайте из теста жгут и поделите его на равные кусочки. Затем раскатайте их в тонкие кружочки. На середину кружочков теста выложите фарш. Защипните края: сначала соедините противоположные стороны, затем из оставшихся краев сделайте «ушки» и также соедините их по бокам. Лучше всего варить манты в мантоварке — это специальная пароварка в несколько ярусов для приготовления мантов. Она ставится на кипящую кастрюлю, таким образом манты готовятся на пару. Для этого хватит 30-40 минут.

— Манты едят руками, никаких вилок! Сначала их надо надкусить, чтобы оттуда вытек сок. Затем залить внутрь сметану и выпить весь оставшийся сок, — отметил ведущий Нового канала Александр Педан. — Приятного аппетита!

Смотрите реалити «Эксы» с Александром Педаном по вторникам в 19:00 на Новом канале!