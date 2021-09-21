Что будет в 2 выпуске Эксы 3 сезон от 21.09.2021

Боль, слезы, обиды, гнев… Парни почувствовали на вкус претензии девушек

Только эксы оправились от первой вечеринки, где кроме знакомства сразу были драка, потеря сознания, предательство и слезы, как их ждали следующие испытания. По концепции сезона, каждую неделю участники боролись с одной проблемой или одним страхом в отношениях. Второй эпизод третьего сезона реалити «Эксы» (Новый канал) был посвящен претензиям.

– Первое испытание недели заставило девушек «проглотить» претензии парней. Как всегда, не обошлось без истерик, – рассказывает ведущая Наталья Ежова. – Так что, когда девушкам дали «зеленый свет» в высказывании своих обид, то остановить их было невозможно. Мы предложили им подать парням свои претензии в виде блюда. Ингредиенты – на любой вкус: сырые куриные яйца, перец чили, кинза, рыбьи головы, бычьи яйца, желудочки, молоки сельди, куриные лапки, корм для собак, свиные уши и язык, мозги и живые личинки. У девушек была плита и вся необходимая посуда, но из-за ограничений во времени некоторые из них решил не заморачиваться и подали блюдо сырым.

«Парни, прекратите!» – Александр Педан стал свидетелем ужасной драки эксов

Салат «Цезарь», паста «Карбонара», пицца «Гавайская» десерт «Тирамису» – к таким названиям вы привыкли? А как насчет «обида», «гнев», «месть»… В меню реалити «Эксы» других названий в тот день не было.

– Гадость, которую я приготовила, – олицетворение того, что происходило у меня внутри, – рассказывает участница Виолетта Пилипенко. – Вся боль и вся гниль, которые я носила, оказались в одной чашке. Я положила куриные лапки, потому что Вадим часто говорил мне, что я не в форме, толстая, поэтому чувствовала себя курицей. Также в том блюде – живые личинки. Это те имена, которыми он меня называет: «таракан», «собака сутулая», «бомжиха степная». А перец чили – это его отношение ко мне. Как к овощу… Мне не хватает нежности, любви, приятных слов поддержки и похвалы.

Если вас начало «выворачивать» от одной мысли об этих «деликатесах», то представьте положение парней, которые должны были съесть блюдо ради любимой. Кого-то стошнило, кто-то отказался, кто-то героически глотнул претензии девушки. Парень Элис Похвалитовои Игорь Чернобай вообще рискнул здоровьем.

– Я попробовал блюдо, которое приготовила Элис, несмотря на то, что это угрожало моему самочувствию. У меня гастрит, а на тарелке была рыбья голова, кинза и перец чили, на который у меня аллергия, – рассказывает участник. – Все ради того, чтобы она раз и навсегда, при Наталье Ежовой, пообещала меня не перебивать и не учить, когда я не прошу.

Осознали ли пары пользу испытания? Стало ли у них меньше претензий друг к другу? Смотрите сегодня, 21 сентября, в 19:00 на Новом канале!