Александр Педан с дочерью Лерой запускает видео-гайд по крупнейшим университетах страны

Ведущий реалити «Эксы» Александр Педан вместе с дочерью Лерой начинают новый Youtube-проект «УніверCheck». Он создан, чтобы помочь будущим абитуриентам — ученикам 9-11 классов, найти свое учебное заведение и профессию для будущего и город для своего будущего в Украине.

— В этом году моя дочь Лера перешла в 11 класс. Поэтому должен определиться, где учиться и какую профессию выбрать. На собственном опыте я могу сказать, что это очень сложно. Мы увидели, что в Украине много крупных городов, в которых очень много университетов и еще больше специальностей. И о них очень мало актуальной информации — только с официальных сайтов и отзывов в сети. Исходя из этой проблемы пришла идея о создании проекту. Я счастлив, что с помощью «УниверCheck» мы покажем украинским школьникам и их родителям, университеты в наших городах, чем они отличаются и перспективы обучения и профессионального развития для молодежи в Украине, — говорит Александр Педан, ведущий Нового канала и идейный вдохновитель проекта.

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В новом youtube тревел-шоу зрители увидят университеты из 10 городов:

● Киев

● Сумы

● Харьков

● Днепр

● Полтава

● Одесса

● Ровно

● Черновцы

● Львов

● 10-й город обсуждается

Лера Педан говорит, что хочет сама посмотреть на университеты и показать всем абитуриентам, какие возможности для обучения есть в Украине, где проживают студенты, как развлекаются, какие особенности украинских городов.

— В школах нет профориентации. По моему мнению, это проблема нынешнего образования. Сейчас, чтобы определиться с профессией и университетом, нужно поехать в турне по всей стране. Многие школьники и их родители просто не имеют такой возможности. Я хочу увидеть все собственными глазами и показать другим. Уверена, наше шоу поможет и мне, и абитуриентам Украины сделать свой выбор в будущем, — говорит Лера Педан.

Университет в каждом городе и студентов для участия в съемках команда проекта «УниверCheck» будет выбирать по результатам анкетирования и видео-визитки.

Прочитать подробные условия и заполнить анкету можно по этой ссылке до 30 сентября.

Проект создан при поддержке Американского народа через Агентство США по международному развитию (USAID).