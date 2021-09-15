Александр Педан стал свидетелем ужасной драки эксов

Защищая своих половинок, участники «сцепились» на газоне у дома

Встреча героев третьего сезона реалити «Эксы» состоялась в колонии. Чтобы снять стресс после напряженных заданий за решеткой, парам устроили первую роскошную вечеринку. Закуски, алкоголь, фонари – все как положено.

– От первой вечеринки у меня смешанные эмоции, – делится ведущая Наталья Ежова. – У нас появился любовный треугольник: Элис, Игорь и Анжелика. Элис и Игорь – участники проекта, а Анжелика – подруга Игоря, которая является третьей лишней в этих отношениях. Элис ревнует парня к ней, а он в свою очередь доказывает, что фото в купальнике другой девушки в его телефоне – это нормально.

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Пока троица выясняла свои отношения, другие участники устроили на газоне драку. Антон решил влезть в разборки Элис и Игоря, отмечая, что такая ситуация недопустима. Илона не удержалась и вступила в словесную перепалку с Антоном.

– Мне было бы неприятно, если бы в момент моих разборок с парнем и еще каким-то человеком, который спонтанно появился, рядом будет еще кто-то. Еще и ярко комментировать все, – делится участница Илона Рябова. – Я попыталась объяснить Антону, что это не его дело. В момент, когда тот начал проявлять агрессию, за меня вступился мой любимый Егор. Я вообще не ожидала этого, потому что обычно решаю такие моменты сама. А здесь он дал мне шанс побыть девочкой.

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Ревность Элис и неопределенность Игоря затронули не только их, но и всех участников. В конце Анжелика призналась, что их с Игорем связывает только дружба, и у нее есть личная жизнь. А в паре Элис и Игоря должен быть только два человека – он и она. Решение об участии в проекте далось Элис непросто, но девушка все же решила дать шанс их отношениям.

– Я понял, что полный «лось», так как допустил, что мы сейчас думаем не о свадьбе или свадебном путешествии, а о том, как сохранить наши отношения, – признался Игорь Чернобай после инцидента.

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Александр Педан подытожил, что несмотря на нервы, пары начали делать шаги в правильном направлении.

– Первый выпуск прошел в лучших традициях «Эксов» – яркое знакомство, где все сразу начали показывать свой характер, – говорит ведущий. – А потом – слезы, крики, драка. Моя просьба: «Парни, прекратите!» не слишком помогла. К счастью, участники сами смогли справиться с эмоциями. А еще начали говорить друг с другом. Это самое главное, чего мы добиваемся. А дальше будем работать над тем, чтобы они слушали и слышали.

Полный выпуск реалити «Эксы» смотрите на сайте и YouTube Нового канала. А второй выпуск проекта об отношениях включайте во вторник в 19:00 в эфире телеканала!