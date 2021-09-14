Что будет в 1 выпуске Эксы 3 сезон от 14.09.2021

Чтобы оставить все проблемы и секреты в прошлом, участники реалити Нового канала согласились на полиграф

Сегодня, 14 сентября, на Новом канале стартует третий сезон реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы». Основная тематика сезона – «страхи наших отношений». Она красной нитью пройдет через 15 эпизодов проекта.

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В первом выпуске девять пар участников оказались за решеткой настоящей колонии. Выполнив задания друг друга, они освободились и вместе отправились на проект. Их ждала первая праздничная вечеринка на лужайке у роскошного дома. Но только развлекаться – это не о проекте «Эксы». Пары пришли туда, чтобы решить раз и навсегда, как им быть – вместе или раздельно. И начинать изменения нужно было немедленно.

– Каждый сезон во время первой вечеринки смотрим проверки эксов, которые подготовили заранее, – рассказывает ведущий проекта Александр Педан. – Мы с Натальей этом году даже думали отказаться от провокаций, но потом решили рискнуть. Скажу вам честно: участники нас удивили. И, казалось бы, вечеринка продолжалась, но эксам было уже не так весело, как вначале.

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Смех и радость знакомства сменили слезы и истерики. Многие не смогли устоять перед соблазном алкоголем или красивым телом подставного актера или актрисы.

– Я сама на себя злюсь, что так вела себя, так разговаривала с тем парнем, – эмоционально делится Аня Сулима. – Мне неприятно. Даже очень противно. Это испытание открыло глаза. Посмотрела на себя со стороны и поняла: «Нет, я не буду больше никогда так делать».

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Провокациями, которые вы вот-вот увидите в эфире Нового канала, все не закончилось. Участники также прошли испытание детектором лжи. Признания шокировали всех.

– Грубо говоря, я изменил своей жене шесть раз, – говорит участник, отец трехлетней Оливии, Антон Харламов. – Также не скрываю, что у меня был лучший секс, чем с моей половинкой Алисой. О трех мои изменах она знала, а об остальных нет. Я врал, потому что это моя самая сильная защитная реакция. И объяснял, что буду врать, пока она меня не будет принимать. Я перестал ей изменять только после рождения дочери. До этого всегда вел разгульную жизнь. Мне было все равно.

Кто из участников во время провокации поцелуется на глазах у всех, а кто готов отдать свою жизнь за жизнь половинки – смотрите уже сегодня, 14 сентября, в 19:00 на Новом канале!