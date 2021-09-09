Александр Педан дал несколько советов о путешествии в Узбекистан

Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) после восхождения на 5-тысячник в горах Таджикистана посетил исторические места в Узбекистане

Любитель активного отдыха и экстрима, ведущий реалити «Эксы», которое с 14 сентября стартует на Новом канале, Александр Педан продолжает делиться впечатлениями от путешествия в Центральную Азию. После восшествия на Фанские горы (Таджикистан) он с единомышленниками отправился в сторону Узбекистана.

– Границу можно перейти в прямом смысле слова пешком, – рассказывает ведущий. – Автосообщение закрыто, поэтому мы вышли из машины у высоких ворот, которые больше напоминали тюрьму, отдали свои паспорта и зашли на нейтральную территорию между Таджикистаном и Узбекистаном. Забавно было, когда таджикский таможенник подумал, что «Александр» – это не имя, а фамилия. Также интересно, что прямо на границе за 10 долларов, которые мы вложили в паспорт, у нас взяли мазок с языка. Через 20 минут вынесли бумажку, где отметили, что нет коронавируса, и запустили на территорию. Но это все – официально и законно. Вещи, конечно, пропустили через специальную рамку.

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Для большинства людей Таджикистан и Узбекистан – одна и та же страна, но это совершенно не так.

– Мое наблюдение: Таджикистан – более традиционный, – говорит Педан. – Вы увидите людей в национальных нарядах на улицах. А девочек – только с мамой или бабушкой. Верят, что в противном случае их потом невозможно выдать замуж. Эта страна – консервативная, застывшая во времени. Узбекистан – более европеизированный. Когда купили тюбетейки и решили прогуляться в них по городу, оказалось, что единственные мужчины в этом головном уборе – это мы (смеется). Там традиций придерживаются не так строго, но одну интересную я запомнил. В течение месяца после свадьбы девушка должна ходить в нарядном новом платье каждый день. Эта страна более открытая и туристическая. Слышал даже, что скоро туда откроют авиасообщение с Украиной.

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Лучший сезон для поездки в Узбекистан – октябрь. Там уже не так жарко, но не менее красиво. Александр Педан посетил Самарканд и Бухару.

– Страна готова к туризму. Там дешево, безопасно, очень вкусно и, самое главное, красиво! – делится телеведущий. – Очень много интересных объектов, которые стоит увидеть. Начиная с мавзолея Тимура (которого мы называем Тамерлан) и заканчивая невероятной красоты мечетями и университетами, которые называют «мерсед». Все они в мозаике, кафеле, расписаны разными красками. Там можно увидеть историю, которую поставили на паузу в XIV-XV вв. Впечатляет!

Премьеру реалити об отношениях «Эксы» Новый канал покажет 14 сентября в 19:00!