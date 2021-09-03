Александр Педан рассказал о восхождении на 5-тысячник

Ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) подробно рассказал о путешествии в Фанские горы (Таджикистан)

Экстремал Александр Педан не перестает удивлять своими поступками. То с моста прыгнул, то между многоэтажками по канату прошелся, а тут поднялся в горы в Таджикистане.

– У меня есть большая мечта – взойти на Маттерхорн. Это гора в Альпах, между Швейцарией и Италией, которую можно увидеть на шоколадке «Тоблерон», – делится ведущий Нового канала. – Есть план: по меньшей мере один серьезный поход в горы в год. На Маттерхорн из-за карантина не получилось, поэтому выбрали Фанские горы в Таджикистане. Нашли команду, которая уже 30 лет водит людей по той местности, и поняли, что нам с ними по пути.

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Путешествие ведущий реалити «Эксы» с единомышленниками планировали около месяца. Наконец прилетели в Душанбе, где встретились с командой (поваром и гидом), заехали на местный рынок, загрузили автомобиль и отправились в сторону гор. Без приключений не обошлось – по дороге сломалась машина.

– Знаете, как в мэме «Бачок потек», – смеется Педан. – Таджикские друзья нас удивили: заменили неисправный бачок на нормальный, и мы доехала до кишлака (села), где жил водитель. Немного погостили у него, пересели в другую машину и, наконец, доехали до точки высадки. Там нас ждали три осла и погонщики. Они несли еду, а мы – 20-килограммовые рюкзаки со снаряжением. Дальше было семь дней переходов. Могли в один день набирать и сбрасывать по тысяче метров. Это называется «радиальный выход», когда набираешь высоту, чтобы акклиматизироваться, и сбрасываешь ее обратно. Первый лагерь был на Куликалонских озерах, где нереально красивая природа! Я действительно такой никогда не видел!

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Основной целью был пик «Энергия» высотой 5105 метров.

– Ночью перед выходом двое из нашей команды поняли, что чувствуют себя не очень хорошо, – вспоминает Александр. – Поэтому мы отправились вчетвером: я, товарищ Александр, гид и повар. 400 метров до вершины гид почувствовал себя неважно, и он остался. Самостоятельно мы смогли преодолеть на кошках и в связках еще почти 250 метров вверх под наклоном 45-50 градусов. За 165 метров до вершины, при наклоне около 60 градусов, поняли, что там сплошной лед. О технике ледолазания я читал теорию и видел видео на YouTube. Но этого мало. Поэтому решили не рисковать жизнью и спустились.

Что ели?

– Готовили нам очень вкусно! Был плов, рулетики из баклажанов, салаты. На высоте 3500 метров нам сделали сюрприз – борщ. Таджикский борщ с украинским салом – что-то нереальное. Общего правила, что есть, а что не есть в горах, нет. Все индивидуально. У меня был довольно хороший аппетит. Чтобы все было в порядке, и не «взяла» горная болезнь, есть проверенный лайфхак: добавляйте в пищу перец чили, он помогает все переваривать.

Как мылись?

– Мы купались в озерах с температурой воды 5-6 градусов. На высоте 3500 метров, например, в горных реках. Чтобы помыться, нужно забежать намочиться, затем выйти и намылиться, и снова зайти смыться. Иначе нельзя, потому что сводит ноги.

Как держали связь?

– В горах вообще нет связи. Мы несли с собой солнечные батареи, от которых заряжали пауэр-банк. Был также спутниковый девайс, похожий на пейджер, через который можно обмениваться смс, смотреть погоду. Самое главное, там есть кнопка SOS. Фотографировал я на свой телефон.

Что брать с собой?

– Учитывая, что мы все несли на себе, то пытались минимизировать багаж. Необходимая одежда: три пары брюк (различные и ультралегкие), шорты, три футболки, комплект термобелья, термоноски, флисовая кофта, штормовая куртка, перчатки, сандалии, легкие и трекинговые кроссовки, альпинистские боты, шапка или шляпа от солнца, баф, специальные очки от ультрафиолета. Из вещей: надувной каремат, спальник, палатка, комплект палок, кошки, солнечные батареи и зарядные устройства, крем для лица, налобный фонарик.

Вывод:

– В Фанских горах есть два варианта. Первый – туристический: погулять среди невероятных пейзажей, пожить в палатках, искупаться в озерах, насладиться природой. Есть даже такие туры, где все снаряжение и еду носят гиды и ослики, а вы гуляете с легкими рюкзаками. Второй – покорять вершины, но только с особым снаряжением и знаниями. Безопасность превыше всего!

Третий сезон реалити об отношениях «Эксы» Новый канал покажет уже с 14 сентября. Не пропустите премьеру в 19:00!