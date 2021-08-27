Показывал полигамность и изменял: участник «Холостячки» пришел с девушкой на реалити об отношениях

Илья Рыбальченко вместе с любимой отважились решать проблемы в отношениях на камеры в проекте «Эксы» на Новом канале

Осенний сезон на Новом канале приготовил немало премьер. Реалити об отношениях «Эксы» стартует уже 14 сентября. Ранее мы сообщали, что на проект вместе с любимым пришла блогер и участница «Супермодели по-украински» Аня Сулима. Но это не последнее известное зрителям лицо. На «Эксах» увидите также участника первого сезона проекта «Холостячка» Илью Рыбальченко.

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Парень пришел разобраться в отношениях со своей девушкой Аленой. Познакомились они на сайте знакомств более пяти лет назад. Несмотря на разницу в возрасте в 9,5 лет, начали встречаться. Их история закончились за три месяца до «Холостячки», но возобновилась после съемок.

– После того проекта наши отношения стали еще хуже, – рассказывает Алена. – Самой большой проблемой считаю мое недоверие к нему. Илья показывал свою полигамность, флиртовал с девушками в сообщениях, изменял. Также проявлял агрессию. Он меня обесценивал и не понимал этого. Знаете эти моменты, когда спрашивают, есть ли у мужчины девушка? И, в принципе, можно просто промолчать, если не знаешь, что отвечать. А Илья, пребывая в отношениях, делал акцент на том, что он холостяк.

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По мнению Ильи, Алена устраивала истерики из ничего, начинала ревновать в недостойные внимания моменты. Именно это непонимание друг друга и сплошное недоверие привели пару на реалити «Эксы».

– Мы сказали друг другу, что этот проект должен расставить все точки над «і», – говорит Илья Рыбальченко. – Либо здесь нам удастся найти компромиссы и спокойствие, разобраться с претензиями, либо стоит заканчивать отношения.

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Алена пришла на проект с желанием побороть недоверие к парню за его измены. А Илья, в свою очередь, хотел, чтобы девушка прекратила тащить за ними неприятный багаж прошлого и устраивать истерики из-за минимальных раздражителей.

Как будет развиваться история пары в реалити «Эксы» – смотрите уже с 14 сентября по вторникам в 19:00 на Новом канале!