Секс по дружбе: сексолог рассказала, что надо знать об этом типе отношений

Ведущая реалити «Эксы», которое 14 сентября стартует на Новом канале, Наталья Ежова объяснила, что дает мужчинам и женщинам дружеский секс

В современном мире все чаще слышим понятие «секс по дружбе». Люди стали чувствовать себя свободнее, поэтому и позволяют себе такой пикантный тип отношений. Но откуда пошло желание интима без обязательств? Тонкости вопроса объяснила сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое Новый канал покажет с 14 сентября, Наталья Ежова.

– Секс по дружбе – это, говоря простым языком, недоотношения. Точнее – инфантильные отношения, в которых партнеры боятся психологической близости, – говорит эксперт. – Люди боятся открыться друг перед другом и показать внутреннюю уязвимость. Не хотят брать на себя ответственность за отношения. Отмечу, что мужчина в сексе по дружбе удовлетворяет свою потребность в физической близости. Он не берет ответственность за женщину, зато получает, что ему нужно. Если при этом он находится в других отношениях, то значит, он не доволен своей парой. Ему мало интима, поэтому добирает его где-то на стороне. Женщина – эмоциональная личность. В таких отношениях она добирает эту потребность. Секс и возбуждение для нее – это про эмоции. У такой женщины или низкая самооценка, или она также в паре, где ей не хватает интима и эмоций.

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К сожалению, в большинстве случаев этот тип отношений заканчивается для кого-то из двоих не лучшим образом.

– Кто-то из «друзей по сексу» точно влюблен в другого и не признается, – объясняет сексолог. – А стабильным этот тип отношений может быть только если это любовные треугольники. Если нет дополнительных партнеров, конструкция долго не протянет. Рано или поздно женщина захочет заботы, защиты и ответственности от мужчины, а мужчина, в свою очередь, верности.

Больше интересных объяснений на самые распространенные вопросы читайте на сайте Нового канала. А премьеру реалити «Эксы» не пропустите уже 14 сентября в 19:00 в эфире телеканала!