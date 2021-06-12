Александр Педан – о том, как родителям реагировать на парня/девушку своего ребенка

Ведущий Нового канала дал поклонникам совет по воспитанию детей

На днях Александр Педан поднял интересную тему в своем личном блоге в Instagram. Он решил обсудить с поклонниками вопрос взросления детей, а именно – как реагировать на парня/девушку своего чада. В посте ведущий реалити «Эксы» (Новый канал) признался, что абсолютно готов к такому повороту, а также объяснил, почему не стоит этого бояться.

«Последние, вероятно, 3 года все друзья говорят :«Ну что, ты уже купил ружье, чтобы отстреливать ребят своей дочери?» – написал в Instagram Александр Педан. – Скажу так: мне кажется, этого бояться не надо. Нам повезло. Во-первых, есть двое детей. Самая большая проблема обычно в семьях, где один ребенок, и родители боятся ее отпустить. Считаю, что мы должны дать детям только помощь в обучении, в выборе профессии, конечно, наше тепло, научить его быть хозяйкой, если это девушка, или хозяином, если это парень, нести ответственность и тому подобное. Но точно не бояться того, что ребенок когда-то уйдет из семьи. Мы – прототипы для детей. Семья – пример того, как ребенок будет считать правильным строить свои отношения. Поэтому всегда помните: все, что вы говорите при ребенке, как вы общаетесь друг с другом, как вы любите и выражаете свои эмоции, будет воспринято ребенком как единственно правильным. Поэтому в семье, где здоровые отношения, не стоит переживать».

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С позицией Александра Педана согласна и Наталья Ежова, психологиня реалити «Эксы», третий сезон которого Новый канал начал снимать недавно. По ее словам, родителям стоит знакомиться с парнем/девушкой своего ребенка, но только в том случае, когда их цель – не тотальный контроль над его жизнью.

– Если вы действительно интересуетесь жизнью детей и хотите построить здоровые, доверительные взаимоотношения с ними, знакомиться с их партнерами важно. Это правильно, когда мама и папа знают, с кем их ребенок проводит время, к кому испытывает симпатию, – отметила психологиня. – Но если ваша цель – проконтролировать, чтобы выбор детей соответствовал вашим критериям и желаниям, вы рискуете навсегда испортить отношения с ними.

Наталья Ежова также объяснила, как следует себя вести, если родителям не нравится парень/девушка их ребенка. В таком случае, по словам психологини реалити «Эксы», необходимо поговорить с чадом:

– Важно построить доверительные отношения с ребенком и высказать свое мнение, но не в форме претензий и нравоучений. Поделитесь чувствами, расскажите, что именно вас беспокоит – только так «влюбленное чадо» услышит ваши слова и хорошенько их обдумает. Родителям всегда хочется уберечь детей от ошибок и разочарований, поэтому во время общения с ними стоит быть осторожными. Делитесь своими переживаниями, но в конце обязательно добавляйте: «Я так думаю, но решать только тебе. Твое счастье для меня превыше всего». В таком случае ребенок не будет бояться рассказывать о проблемах и трудностях, просить совета. И не будет искать ответы на просторах интернета и у некомпетентных людей.

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