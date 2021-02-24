«Качели» или «карусели»: какая разница между этими моделями отношений

Психолог и соведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова объяснила, какая из них приведет к прочному союзу, а какая – к опустошению

Качели – бесплатное удовольствие. Карусели – развлечение платное, но гораздо более интересное и приятное. К чему это мы? А к тому, что такой простой пример из детства – это одни из основных моделей романтических отношений во взрослой жизни. Психолог, сексолог и соведущая реалити «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова объяснила, чем отличаются эти типы взаимоотношений между парами, и как переместиться из одного в другой.

– «Качели» в отношениях – это постоянное напряжение, – говорит експерт. – Когда между двумя людьми действительно много эмоций и чувств, но не в позитивном ключе. Всегда легче устраивать истерики, ссориться, манипулировать, чем развиваться, строить планы и воплощать их в жизнь. Если говорить о «качелях» по нейролингвистическому программированию (НЛП), то это способ привязать. Кстати, этот метод используют пикаперы. Работает формула: «три подстройки – одна отстройка». Например, три диалога – все хорошо, а один – о том, что девушка больше не нужна. Если использовать такой метод, то партнер автоматически все больше привязывается. Он чувствует сверхответственность, страх быть отторгнутым, адреналин, но к добру это не приводит. Чаще всего такие отношения не выдерживают напряжения и разрушаются.

Как видим, такой тип взаимоотношений – не лучший вариант, поэтому рассмотрим другой.

– Другое дело, когда в отношениях вы «катаетесь на карусели», – говорит Наталья. – Такая модель выглядит так: вы сначала строите планы, учитесь, совершенствуетесь и достигаете целей. А потом ставите уже новые цели, и всегда вместе. Конечно, «карусель» – это платный аттракцион, поэтому и в жизни нужно вкладывать силу воли и энергию, чтобы все удалось. Это гораздо сложнее, чем просто «качели» в отношениях. Но в этой модели будет стабильный и приятный результат.

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Психолог отмечает, что в романтических отношениях второго типа есть спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, любовь, здоровая привязанность и взаимопонимание.

– Так что подумайте, как вы хотите строить свои отношения, решать только вам, – говорит експерт проекта Наталья Ежова.

Съемки третьего сезона реалити «Эксы» стартуют уже совсем скоро. Новый канал продолжает кастинги пар-участников на проект. Если вам никак не удается разобраться в своих отношениях, но чувствуете, что хотите быть вместе, – заполняйте анкету по ссылке уже сейчас.