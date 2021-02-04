Как вести себя на кастинге реалити – ТОП-3 совета от участников проекта «Эксы»

Волнение перед кастингом – нормальная ситуация. Девушки из второго сезона реалити «Эксы», которое показывал Новый канал, поделились лайфхаками, как успешно пройти это испытание перед любым проектом

Съемки третьего сезона реалити «Эксы» стартуют уже совсем скоро. Сейчас Новый канал активно продолжает кастинги пар-участников на проект. Если вам никак не удается разобраться в своих отношениях, но чувствуете, что хотите быть вместе, – заполняйте анкету по ссылке уже сейчас.

«Как вести себя на кастинге?» – довольно распространенный вопрос. Участницы второго сезона «Эксы», которые сейчас счастливы в своих отношениях, дали свои советы, как пройти этот важный этап.

Правда и только правда

Эксперты, которые встретят вас на любом кастинге, – настоящие профессионалы. Они в любом случае «просканируют», какой вы на самом деле и поймут, где в ваших словах правда, а где вымысел. Поэтому банально, но факт – будьте собой.

– На кастинге не стоит обманывать ни людей, ни самих себя, – говорит участница второго сезона «Эксы» на Новом канале Таисия. – Будьте максимально честным. Не бойтесь высказаться о какой-то проблеме, не бойтесь рассказать то, что вам не нравится. Если вы не скажете об этом сейчас, то не скажете никогда, поэтому проблема останется сидеть внутри вас грубым воспоминанием. Не думайте о том, как вы будете выглядеть сейчас, что о вас подумают знакомые потом, какая ваша неизвестная сторона откроется. Воспользуйтесь моментом по полной, чтобы впоследствии изменить свою жизнь.

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Свободны в действиях, свободны в словах, свободны в выражении эмоций

Кастинг в реалити – это не кастинг на роль в кино. Формат предполагает показать жизнь такой, какова она есть на самом деле. Поэтому играть вымышленные сцены, заучивать то, что хотите сказать, контролировать себя во всем не стоит.

– На кастинге советую не скрывать эмоций, – говорит участница второго сезона «Эксы» на Новом канале Оксана. – Также не скрывайте слова. Если в голове нецензурная лексика, то не стоит сдерживаться, скажите это. Представьте перед собой подругу или друга и не пытайтесь намеренно быть хорошим или слишком воспитанным. Не скрывайте свои, как говорится, «бока», потому что у каждого они есть. Если вы в чем-то виноваты, то стоит это просто озвучить перед людьми, которые хотят и могут помочь.

Расслабиться и получать удовольствие

Не надо воспринимать кастинг, как что-то очень страшное и изнурительное. Отпустите себя – и уверенно «в бой».

– Идя на кастинг, советую поверить в себя и в то, что в будущем, после проекта, все в жизни будет значительно лучше, – говорит участница второго сезона «Эксы» на Новом канале Светлана. – Отпустите ситуацию и какие-то прошлые распри. Стоит понять, что кастинг – это уже первый важный шаг к новой жизни и новым отношениям.

Чтобы выяснить свои отношения в третьем сезоне, заполняйте анкету на сайте Нового канала и приходите на кастинг.