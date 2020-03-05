Участница проекта Нового канала рассказала правду о своем отношении к бывшему

Недавно стало известно, что участница второго сезона «Эксы» Лея Верич станет одной из «холостячок». Девушка примет участие в десятом сезоне проекта «Холостяк». А это значит, что отношения с «эксом» Виталиком, с которым она пришла на проект, закончились окончательно.

– Сейчас я смело могу сказать, что у меня просто не было любви к этому человеку. И чего скрывать, отношения нужно строить на уважении и взаимопонимании, а этого у нас не было никогда. Ни того, ни другого, – призналась Лея.

Участница «Эксов» дважды делала аборт по требованию бойфренда

Свадьбы и расставания: как живут бывшие «эксы»?

Как бы тяжело не было Леи оставить семилетние отношения позади, сейчас девушка готова снова открыться любви. Она попытается побороться за сердце нового Холостяка. О своем участии в «Эксах» Лея отзывается так:

– «Эксы» помогли мне больше познать себя, чем разобраться в отношениях. Но на проект однозначно нужно идти. Там могут помочь не только разобрать в отношениях, но и сделать вас самих лучше. Очень большая команда работает над тем, чтобы вам помочь.

Хочешь разобраться в отношениях с эксом? Тогда заполняй анкету на участие в 3 сезоне проекта «Эксы»!