Звезды снова сошлись в состязании талантов с детьми в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020. Среди звезд вы увидите певицу TAYANNA, телеведущего Александра Педана, актера и шоумена Романа Мищерякова.

Начинается борьба традиционно с командного раунда Спаси город. Участникам надо сделать зачистку города от представителей инопланетных рас. Прогонять инопланетян за пушками будут Александр Педан и 11-летний Стас. Главная их задача – стрелять четко по кораблям своего цвета. Кто окажется более метким, смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск на сайте Нового канала!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 2 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 2 сезон 2 раунд