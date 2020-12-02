Video: Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 9 от 02.12.2020

Смотрите онлайн Дети против звезд 9 выпуск 2 сезон от 02.12.2020 на Новом канале
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02 декабря

Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 9 от 02.12.2020

Звезды снова сошлись в состязании талантов с детьми в игровом шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск от 02.12.2020. Среди звезд вы увидите певицу TAYANNA, телеведущего Александра Педана, актера и шоумена Романа Мищерякова.

Начинается борьба традиционно с командного раунда Спаси город. Участникам надо сделать зачистку города от представителей инопланетных рас. Прогонять инопланетян за пушками будут Александр Педан и 11-летний Стас. Главная их задача – стрелять четко по кораблям своего цвета. Кто окажется более метким, смотри онлайн в шоу Дети против звезд 2 сезон 9 выпуск на сайте Нового канала!

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Дети против звезд. Сезон 2. Выпуск 9 от 02.12.2020
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