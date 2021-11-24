Смотри онлайн игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 9 выпуск от 24.11.2021 на сайте Нового канала, чтобы не пропустить феерические соревнования маленьких умников и известных людей Украины! Традиционно поединки начнутся с дебютного раунда, который называется «Спаси город». За мирное небо над головами местных жителей в команде взрослых сразятся телеведущий Сергей Костыра, чемпион мира Даниил Лысенко и певец Артем Пивоваров. Сможет ли команда детей обогнать звезд по количеству метких выстрелов в тарелки НЛО? Узнай прямо сейчас в 9 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 9 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд