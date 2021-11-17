Ты смотришь игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 8 выпуск от 17.11.2021 на сайте Нового канала, а это значит, что следующий час пройдет незаметно и очень весело. Готов к борьбе команд детей и звезд? Сначала участникам необходимо будет разогреться перед ответственными индивидуальными соревнованиями с помощью первого раунда «Спаси город». Вооружившись пушками, жаждой победы и меткостью, ребятишкам и селебрити нужно будет попасть в как можно большее количество инопланетных тарелок, оккупировавших мегаполис. Одержать победу в этот раз будет очень сложно, ведь участники двух команд будут настроены решительно! Кто окажется наиболее метким? И кто из участников поставит новый рекорд? Узнай в 8 выпуске игрового шоу Дети против звезд 2021!

Смотреть онлайн 7 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 8 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд