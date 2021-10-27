В этот раз игровое шоу Дети против звезд 2021 приготовит для тебя ужасно интересные и увлекательные соревнования детей и звезд! Но сначала храбрецам придется спасти город, который снова заполонили тарелки инопланетных жителей! Перед участниками предстанут сразу две важные миссии – освободить мегалополис от НЛО и принести своей команде победу в первом раунде! Кто сможет справиться с этой задачей на все сто? Не терпится узнать? Тогда смотри игровое шоу Дети против звезд 3 сезон 5 выпуск от 27.10.2021 на сайте Нового канала и узнай ответы!

Смотреть онлайн 4 выпуск Дети против звезд 3 сезон

Смотреть онлайн 5 выпуск Дети против звезд 3 сезон 2 раунд